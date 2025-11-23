快訊

陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

中日關係惡化才剛開始？前國安會副秘書長：高市在任就可能持續僵持

美國提28點和平計畫 加拿大總理卡尼：將與澤倫斯基通話

中央社／ 約翰尼斯堡23日綜合外電報導
加拿大總理卡尼。圖／歐新社

加拿大總理卡尼表示，加拿大和其他西方國家的國家安全顧問在瑞士日內瓦進行會談，商討美國提出的和平計畫之際，他今天稍晚將與烏克蘭總統澤倫斯基通話。

路透社報導，歐洲和其他西方領袖昨天表示，華府所提28點計畫可作為進一步磋商的基礎。卡尼（MarkCarney）指出，各方已將共同立場告知華府。

他在南非約翰尼斯堡舉行的20國集團（G20）高峰會場邊告訴記者：「我們每個人沒有必要親自致電川普總統，傳達這些立場。」

「後續事務會由我們的國家安全顧問負責。我今天稍晚會和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統通話，針對此事的某些方面追蹤收尾。」

針對這項計畫，卡尼指出：「我們很喜歡第一點『烏克蘭是一個主權國家』，這是個不錯的開始。」他又表示，「多項其他議題」今天將由國安顧問們進行商討，再將回饋意見送交美國。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 加拿大 澤倫斯基

