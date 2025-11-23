控烏克蘭無人機發動襲擊 莫斯科州長：引發電廠火警

快訊

中央社／ 莫斯科23日綜合外電報導
俄羅斯莫斯科州（Moscow Oblast）州長伏洛比約夫。圖／路透社資料照
俄羅斯莫斯科州（Moscow Oblast）州長伏洛比約夫。圖／路透社資料照

俄羅斯莫斯科州（Moscow Oblast）州長伏洛比約夫表示，烏克蘭無人機今天襲擊莫斯科州沙圖拉電廠（Shatura PowerStation）引發火警，迫使當局啟動備用電力系統。

路透社報導，沙圖拉電廠位於克里姆林宮以東約120公里處。加密通訊軟體Telegram上流傳的影片顯示，當地傳出幾聲巨響，隨後火球升上夜空，相關影片未經核實。

伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）指出，部分烏克蘭無人機遭防空部隊摧毀，有數架墜落在電廠區域，引發電廠火警，目前火勢已受控制。

他提及，備用電力已啟動，正在氣溫接近零度地區部署移動供暖系統。一名當地居民表示，目前沒有暖氣可用。

