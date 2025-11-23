美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

美國提出28點俄烏停戰計畫，並要求烏克蘭在11月27日感恩節前表態，但內容與形式大多迎合莫斯科，引發基輔乃至歐洲反彈。紐約時報22日刊出專欄作家佛里曼的文章批評，若川普強推這項計畫，恐重演英國前首相張伯倫以姑息換來二戰的歷史，讓感恩節從此成為「俄羅斯的感恩節」，川普也將成為繼張伯倫後遺臭歷史的人物。

1938年，英國綏靖派首相張伯倫（Neville Chamberlain）與希特勒簽署「慕尼黑協定」，同意納粹德國併吞捷克斯洛伐克部分領土，宣稱此舉將帶來「我們時代的和平」。一年後，波蘭遭入侵，第二次世界大戰爆發，張伯倫引咎下台，並自此在歷史上蒙受永久恥辱。

佛里曼在文中嘲諷，川普如今似乎有望獲得一座「和平獎」，但不是諾貝爾和平獎，而是「張伯倫和平獎」，專門表彰那些把盟友出賣給獨裁者的國家領導人。

他指出，若烏克蘭被迫依照28點計畫投降，「感恩節將不再屬於美國，而會成為俄羅斯的節日」。普亭這場在道德、軍事、外交與經濟層面都失敗的侵略戰爭，最終不是靠武力或正當性獲勝，而是靠美國政府把象徵勝利的火雞親手奉上。

佛里曼形容，28點計畫無異於現代版的慕尼黑協定，等同獎賞普亭對烏克蘭毫無理由的入侵，並將讓整個歐盟日後受制於普亭。他還說，若計畫成真，外交詞彙裡可能會新增一個動詞「被川普了」（Trumped），意指莫名其妙被美國總統出賣。

佛里曼強調，他不反對透過談判終結戰爭，也承認俄烏戰最終勢必以某種「不公平協議」（dirty deal）收場，但絕不該是像28點計畫這類「卑鄙齷齪的協議」（filthy deal）：程序上排除基輔和歐洲，內容上要求烏克蘭割地、限軍、並保證永不進入北約。

他主張，一份能被接受的「不公平協議」應讓雙方兵力維持現況、但不承認任何遭佔領的烏克蘭領土被割讓，同時由歐洲安全部隊在美軍後勤支援下進駐停火線，作為防範再侵略的象徵。此外，俄羅斯應支付重建賠償並在付清前持續受制裁，歐盟則須承諾烏克蘭一旦整備完成即可入盟。這樣的安排才是川普真正能名留青史的方式。

佛里曼說，在他看來，若美國只向烏克蘭施壓，這不但是一份卑鄙齷齪的協議，更形同把一手雖不完美、卻仍優於普亭的牌直接丟掉，向牌更爛的普亭低頭。他說，以撲克牌術語來講，這將是十足的冤大頭。