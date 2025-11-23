快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

令人意外的罹癌4徵兆 腫瘤學家提醒別忽視應盡快就醫

28點和平計畫遭爆係俄「願望清單」 華府堅稱美國起草

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐。路透
美國國務卿盧比歐。路透

數位美國聯邦參議員聲稱，國務卿盧比歐向他們私下表示，華府所提烏克蘭終戰方案其實是俄羅斯的「願望清單」。盧比歐和國務院對此予以否認，堅稱那確實是美國官方政策。

法新社報導，這項28點計畫擬議將莫斯科覬覦已久的烏克蘭領土割讓給俄方，致力結束戰爭的談判工作因而陷入混亂。

總統川普積極推動這項方案，施壓烏克蘭於數日內接受。美、烏定今天在瑞士就結束烏俄戰爭的方式進行會商。

一名美國官員告訴法新社，盧比歐（Marco Rubio）和川普特使魏科夫（Steve Witkoff）今天將抵達日內瓦參加會談，美國陸軍部長德里斯科（DanielDriscoll）在基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）後，已經抵達當地。

就在外界批評這項方案幾乎完全有利於莫斯科之際，數位美國參議員就此公開發聲，昨天在加拿大諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）舉行的哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）召開記者會。

這幾位參議員包括共和黨籍的朗茲（MikeRounds）、無黨籍的金恩（Angus King）與民主黨籍的夏亨（Jeanne Shaheen）。他們表示，盧比歐告訴他們，目前的烏克蘭方案並非美國官方立場，實則為「俄羅斯願望清單」的安排。

朗茲說：「他（指盧比歐）告訴我們，這不是美方提案，而是某代表俄羅斯人士拿到的方案，然後交給魏科夫。」

「這不是我們的建議、不是我們的和平計畫。」

金恩證實這項說法。他表示：「根據盧比歐說法，外洩的這項28點計畫並非政府立場，基本上就是俄方的願望清單，如今提交歐洲和烏克蘭方面。」

盧比歐則在X平台上發文駁斥參議員們的說法。

他昨晚寫道：「這項提案是美國起草的，作為持續談判的有力架構。它根據俄方提供的意見，但也納入烏克蘭以往和現有的想法。」

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）也在X平台上引述金恩說法並且予以否認。

皮戈特表示：「這子虛烏有。正如盧比歐國務卿和整個政府一貫強調，這項計畫是由美國起草，並且納入俄羅斯和烏克蘭的意見。」

夏亨表示，她是在盧比歐前往日內瓦與烏克蘭官員進行新一輪談判途中，與朗茲一起跟盧比歐進行通話。

朗茲表示：「這份文件看起來不像是我們政府通常會提出的內容，特別是它的寫法，那更像本來是用俄文寫的。」

川普昨天暗示，美國所提的這項烏克蘭終戰計畫仍有協商空間。

他告訴記者，這並非最終方案，「不論用什麼方式，我們必須讓它（戰爭）結束」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美提俄烏和平計畫逼基輔讓步 川普：非最終方案

催生俄烏和平計畫？路透：川普特使會普亭密友 美政壇浮現質疑

美國加速這類人簽證核發！擬設優先面談名額 川普：確保輕鬆入境

掃毒行動挨批　盧比歐：歐洲無權決定美如何捍衛國安

相關新聞

28點和平計畫遭爆係俄「願望清單」 華府堅稱美國起草

數位美國聯邦參議員聲稱，國務卿盧比歐向他們私下表示，華府所提烏克蘭終戰方案其實是俄羅斯的「願望清單」。盧比歐和國務院對此...

美國務卿私下認了！魯比歐：28點計畫是「俄方願望清單」非美主意

美聯社報導，美國川普政府提出28點俄烏停戰計畫，就連自家議員都不挺。部分參議員則稱，國務卿魯比歐表示，這份計畫是俄羅斯的...

把和平當生意？川普28點計畫藏1條款 歐洲恐「看了很刺眼」

金融時報報導，美國提出28點俄烏停戰計畫中，有一項格外引人注目的財務條款，提及美國可拿走被凍結俄資成立的烏克蘭重建基金中...

美推28點停戰計畫逼烏回覆！G20領袖齊聲反彈 川普暗示「還可修改」

美國川普政府日前提出28點俄烏停戰計畫，要求烏克蘭在11月27日前回覆，內容包括割讓領土、限制軍力及放棄加入北約等。多位...

川普促烏接受終戰協議

對外傳由美俄共擬、條件對莫斯科較有利的28點俄烏終戰計畫，美國總統川普21日表明，烏克蘭總統澤倫斯基未必要滿意此一提案，...

普亭證實收到美停戰計畫「可為最終協議奠定基礎」

對川普政府最新提交基輔的俄烏停戰計畫，俄羅斯總統普亭廿一日在該國聯邦安全會議中說，「我認為，這項計畫可能為最終的（俄烏）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。