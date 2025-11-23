28點和平計畫遭爆係俄「願望清單」 華府堅稱美國起草

數位美國聯邦參議員聲稱，國務卿盧比歐向他們私下表示，華府所提烏克蘭終戰方案其實是俄羅斯的「願望清單」。盧比歐和國務院對此予以否認，堅稱那確實是美國官方政策。

法新社報導，這項28點計畫擬議將莫斯科覬覦已久的烏克蘭領土割讓給俄方，致力結束戰爭的談判工作因而陷入混亂。

總統川普積極推動這項方案，施壓烏克蘭於數日內接受。美、烏定今天在瑞士就結束烏俄戰爭的方式進行會商。

一名美國官員告訴法新社，盧比歐（Marco Rubio）和川普特使魏科夫（Steve Witkoff）今天將抵達日內瓦參加會談，美國陸軍部長德里斯科（DanielDriscoll）在基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）後，已經抵達當地。

就在外界批評這項方案幾乎完全有利於莫斯科之際，數位美國參議員就此公開發聲，昨天在加拿大諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）舉行的哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）召開記者會。

這幾位參議員包括共和黨籍的朗茲（MikeRounds）、無黨籍的金恩（Angus King）與民主黨籍的夏亨（Jeanne Shaheen）。他們表示，盧比歐告訴他們，目前的烏克蘭方案並非美國官方立場，實則為「俄羅斯願望清單」的安排。

朗茲說：「他（指盧比歐）告訴我們，這不是美方提案，而是某代表俄羅斯人士拿到的方案，然後交給魏科夫。」

「這不是我們的建議、不是我們的和平計畫。」

金恩證實這項說法。他表示：「根據盧比歐說法，外洩的這項28點計畫並非政府立場，基本上就是俄方的願望清單，如今提交歐洲和烏克蘭方面。」

盧比歐則在X平台上發文駁斥參議員們的說法。

他昨晚寫道：「這項提案是美國起草的，作為持續談判的有力架構。它根據俄方提供的意見，但也納入烏克蘭以往和現有的想法。」

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）也在X平台上引述金恩說法並且予以否認。

皮戈特表示：「這子虛烏有。正如盧比歐國務卿和整個政府一貫強調，這項計畫是由美國起草，並且納入俄羅斯和烏克蘭的意見。」

夏亨表示，她是在盧比歐前往日內瓦與烏克蘭官員進行新一輪談判途中，與朗茲一起跟盧比歐進行通話。

朗茲表示：「這份文件看起來不像是我們政府通常會提出的內容，特別是它的寫法，那更像本來是用俄文寫的。」

川普昨天暗示，美國所提的這項烏克蘭終戰計畫仍有協商空間。

他告訴記者，這並非最終方案，「不論用什麼方式，我們必須讓它（戰爭）結束」。