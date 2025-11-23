美國務卿私下認了！魯比歐：28點計畫是「俄方願望清單」非美主意
美聯社報導，美國川普政府提出28點俄烏停戰計畫，就連自家議員都不挺。部分參議員則稱，國務卿魯比歐表示，這份計畫是俄羅斯的「願望清單」，而非真正的美國方案。
這份羅列28點條款的停戰計畫迎合多項俄羅斯要求，包括主張基輔割地、限軍和保證不入北約。俄羅斯總統普亭21日深夜對提案表示樂見其成，稱如果美國能讓烏克蘭及其歐洲盟友同意，則「可構成最終和平協議的基礎」。
緬因州無黨籍參議員金恩（Angus King）22日出席哈利法克斯國際安全論壇，將這份提案比作1938年英國首相張伯倫與希特勒簽訂的《慕尼黑協定》，直言這是獎勵莫斯科的侵略行為。
但金恩與民主黨參議員夏亨（Jeanne Shaheen）之後表示，他們與其他參議員在論壇中已與魯比歐談過，金恩稱，魯比歐告訴他們這份計畫「並非政府的方案」，而是「俄羅斯人的願望清單」。
夏亨稱，是魯比歐主動聯繫她以及南達科他州共和黨籍參議員朗茲（Mike Rounds）
「政府並未負責目前這份版本的發布，」朗茲說，「他們希望把它當作一個起點」。他補充，「這份文件看起來就像一開始是用俄文寫成的」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言