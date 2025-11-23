美國務卿私下認了！魯比歐：28點計畫是「俄方願望清單」非美主意

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國務卿17日出席白宮就世界盃足球賽工作小組相關會議。法新社
美聯社報導，美國川普政府提出28點俄烏停戰計畫，就連自家議員都不挺。部分參議員則稱，國務卿魯比歐表示，這份計畫是俄羅斯的「願望清單」，而非真正的美國方案。

這份羅列28點條款的停戰計畫迎合多項俄羅斯要求，包括主張基輔割地、限軍和保證不入北約。俄羅斯總統普亭21日深夜對提案表示樂見其成，稱如果美國能讓烏克蘭及其歐洲盟友同意，則「可構成最終和平協議的基礎」。

緬因州無黨籍參議員金恩（Angus King）22日出席哈利法克斯國際安全論壇，將這份提案比作1938年英國首相張伯倫與希特勒簽訂的《慕尼黑協定》，直言這是獎勵莫斯科的侵略行為。

但金恩與民主黨參議員夏亨（Jeanne Shaheen）之後表示，他們與其他參議員在論壇中已與魯比歐談過，金恩稱，魯比歐告訴他們這份計畫「並非政府的方案」，而是「俄羅斯人的願望清單」。

夏亨稱，是魯比歐主動聯繫她以及南達科他州共和黨籍參議員朗茲（Mike Rounds）

「政府並未負責目前這份版本的發布，」朗茲說，「他們希望把它當作一個起點」。他補充，「這份文件看起來就像一開始是用俄文寫成的」。

