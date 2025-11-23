快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

老師難為／行政訴訟撤銷性騷懲處 教性平課要建安全框架

聽新聞
0:00 / 0:00

把和平當生意？川普28點計畫藏1條款 歐洲恐「看了很刺眼」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普22日乘空軍一號返回白宮。法新社
美國總統川普22日乘空軍一號返回白宮。法新社

金融時報報導，美國提出28點俄烏停戰計畫中，有一項格外引人注目的財務條款，提及美國可拿走被凍結俄資成立的烏克蘭重建基金中50%收益。此舉凸顯即便事關歐洲自二戰以來最大衝突的未來，華府仍試圖從中獲利，美國總統川普的交易式外交正逐步重塑美國的外交政策。

「這是一種『我能得到什麼』的做法」，華府智庫大西洋理事會地緣經濟中心資深研究員利奇菲爾德（Charles Lichfield）如此形容。

儘管這項條款未必會出現在俄烏最終停戰協議，但仍凸顯貫穿川普第二任期的外交主題：白宮幾乎所有的國際互動都帶有交易成分。

從用和平協議換取剛果的重要礦產，到要求亞美尼亞提供為期99年的過境權，川普政府多次以經濟交換作為支持的條件。一名前白宮經濟官員描述，他國「與美國的每次互動，都包含某種形式的經濟施壓，允許美方從中獲取不對等的經濟利益」。

川普對外國政府的大規模投資承諾更有著近乎執著的關注，好比讓日本同意投資5500億美元換取輸美商品關稅降至15%。

儘管美國在外交互動中加入經濟元素並不稀奇，但專家指出，川普第二任期的「交易式要求」更像是小型投資銀行或私募基金的作法，而非政府政策機構，並延伸至私人部門與國內事務。前總統布希政府的資深官員批評，「川普政府擁有一套獨立於國家利益之外的自主經濟利益，這種概念是新的」。

與此同時，批評者認為川普政府對烏克蘭的經濟施壓已經過度且沒必要，尤其美方首度對基輔提出礦產協議時。

同時，若美國能從被凍結的俄羅斯資產設立的烏克蘭重建基金中提取收益，對許多歐洲國家而言尤為刺眼，因為大部分凍結資產其實存放在歐洲而非美國。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美提俄烏和平計畫逼基輔讓步 川普：非最終方案

美國俄烏和平方案需補強　歐洲挺基輔爭取更好條件

投顧觀點／中信陳豊丰：盤勢未反轉

聯準會內部分歧擴大 川普就算換掉鮑爾 也未必能如願降息…

相關新聞

美國務卿私下認了！魯比歐：28點計畫是「俄方願望清單」非美主意

美聯社報導，美國川普政府提出28點俄烏停戰計畫，就連自家議員都不挺。部分參議員則稱，國務卿魯比歐表示，這份計畫是俄羅斯的...

把和平當生意？川普28點計畫藏1條款 歐洲恐「看了很刺眼」

金融時報報導，美國提出28點俄烏停戰計畫中，有一項格外引人注目的財務條款，提及美國可拿走被凍結俄資成立的烏克蘭重建基金中...

美推28點停戰計畫逼烏回覆！G20領袖齊聲反彈 川普暗示「還可修改」

美國川普政府日前提出28點俄烏停戰計畫，要求烏克蘭在11月27日前回覆，內容包括割讓領土、限制軍力及放棄加入北約等。多位...

要澤倫斯基吞停戰計畫...川普下通牒：11/27是最後期限

對外傳由美俄十月底在美國邁阿密祕密共擬、條件對莫斯科較有利的廿八點俄烏停戰計畫，美國總統川普廿一日表明，烏克蘭總統澤倫斯...

普亭證實收到美停戰計畫「可為最終協議奠定基礎」

對川普政府最新提交基輔的俄烏停戰計畫，俄羅斯總統普亭廿一日在該國聯邦安全會議中說，「我認為，這項計畫可能為最終的（俄烏）...

川普促烏接受終戰協議

對外傳由美俄共擬、條件對莫斯科較有利的28點俄烏終戰計畫，美國總統川普21日表明，烏克蘭總統澤倫斯基未必要滿意此一提案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。