美推28點停戰計畫逼烏回覆！G20領袖齊聲反彈 川普暗示「還可修改」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普22日準備乘空軍一號離開白宮前接受媒體短訪。路透
美國總統川普22日準備乘空軍一號離開白宮前接受媒體短訪。路透

美國川普政府日前提出28點俄烏停戰計畫，要求烏克蘭在11月27日前回覆，內容包括割讓領土、限制軍力及放棄加入北約等。多位歐洲與西方領袖在20國集團峰會場邊緊急協商，並發布聯合聲明，明確反對削弱烏克蘭主權的條款，同時強調對基輔的支持不會因白宮施壓而動搖。川普隨後表示，28點計畫並非最終版本，暗示仍可能調整。

歐洲多國領袖22日在G20峰會期間發布聯合聲明，反對28點計畫要求烏克蘭割地與限制軍力，並強調無論白宮施加何種壓力，各國對烏克蘭的支持不會動搖。

路透報導，英國、德國、法國、日本、加拿大等11國及歐盟在聲明指出，28點計畫確實納入對於實現公正、持久和平不可或缺的要素，「因此我們認為這份草案可作為討論結束戰爭的基礎，但仍須要進一步完善」。聲明同時對基輔割地與限軍表達反對。

川普隨後在簡短談話中表示，美方提案並非最終版本。路透稱，這項發言暗示仍有調整空間。

英德法等國的國家安全顧問23日將赴日內瓦與歐盟、美國及烏克蘭官員會面磋商。紐約時報報導稱，國務卿魯比歐與白宮特使威科夫將出席。路透引述消息人士表示，義大利也將派代表與會。

紐時描述，目前尚不清楚歐洲領袖現階段能發揮多少影響力，畢竟他們和烏克蘭一樣，被排除在構成這份提案的協商過程之外。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

