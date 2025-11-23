美提俄烏和平計畫逼基輔讓步 川普：非最終方案

中央社／ 華盛頓22日專電
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇，歐洲多國也認為方案仍需補強。美國總統川普今天表示，這並非提給烏方的最終方案，「不論用什麼方式，我們必須讓它（戰爭）結束」。

外媒報導，川普（Donald Trump）政府近期提出一項俄烏和平計畫，內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區、將烏軍規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）等，觸及基輔多項「紅線」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基輔可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。歐洲及其他西方領袖也認為，美國提出的28點和平方案可作為終結俄烏戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。

川普今天在白宮被媒體問及，這項和平計畫是否為提給烏克蘭的最終方案？他回答說「不是」，並再次強調，他希望達成和平。

他說：「我們正試圖讓它（戰爭）結束，不論用什麼方式，我們必須讓它結束。」

「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述知情人士報導，白宮正在施壓烏克蘭於下週四感恩節之前同意這項和平計畫，否則將失去美國對其在俄烏戰爭方面提供的協助。

川普昨天表示，澤倫斯基不一定要滿意這項提案，「但他如果不喜歡，他們就只能繼續打仗」。「在某個時間點，他（澤倫斯基）將必須接受他還沒接受的事」。

外電指出，這份美國方案納入了俄羅斯若干核心訴求，歐洲等西方國家領袖一方面肯定川普試圖停止戰事的努力，但也體認到，方案中部分條件對烏克蘭而言難以接受。

英國、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、芬蘭、挪威、歐洲聯盟領袖及加拿大總理、日本首相透過聲明表示，樂見美國持續致力為烏克蘭帶來和平，並認為這份草案是一個基礎，仍需進一步研議。

他們補充說：「我們已準備好參與協商，以確保未來的和平能夠持續。」

俄烏戰爭持續將近4年，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，並分別會見澤倫斯基、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

