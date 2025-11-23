美國俄烏和平方案需補強　歐洲挺基輔爭取更好條件

中央社／ 約翰尼斯堡22日綜合外電報導

歐洲及其他西方領袖今天表示，美國提出的和平方案可作為終結俄烏戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。這是西方國家力拚在27日期限前為基輔爭取更好條件的努力之一。

綜合法新社和路透社報導，在約翰尼斯堡（Johannesburg）20國集團（G20）峰會場邊，歐洲及其他西方領袖緊急磋商，試圖就美國總統川普（Donald Trump）要求烏克蘭在感恩節（11月27日）前同意這項28點俄烏和平方案一事，提出一致的因應立場。

川普並未出席這次在南非舉行的會議。

這份美國方案納入了俄羅斯若干核心訴求，在多個歐洲國家引來審慎的批評。各國領袖一方面肯定川普試圖停止戰事的努力，另一方面也體認到，方案中部分條件對烏克蘭而言難以接受。

西方國家領袖在聯合聲明表示：「我們的原則很清楚，不能以武力改變邊界。同時，我們也很關切這項計畫有關對烏克蘭武裝部隊設限的建議，這將使烏克蘭暴露在未來遭受攻擊的風險之下。」

簽署這項聲明的包括英國、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、芬蘭、挪威、歐洲聯盟的領袖，也包括加拿大總理與日本首相。

多國領袖表示，他們「樂見美國持續致力為烏克蘭帶來和平」，並認為美方提出的28點計畫「包含朝這個目標邁進的重要元素」。

聲明並指出：「因此，我們認為這份草案是一個基礎，但仍需進一步研議。」

聲明強調，「與歐盟及北大西洋公約組織（NATO）相關的要素在實施上，必須分別獲得歐盟與北約會員國的同意」。

他們補充表示：「我們已準備好參與協商，以確保未來的和平能夠持續。」

川普昨天明確要求，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）必須在27日前接受他的28點方案，其中包括要求烏克蘭割讓領土、接受軍事限制以及放棄加入北約的訴求。

他說，如果澤倫斯基「不喜歡，他們就只能繼續打仗」。他還說，「在某個時間點，他（澤倫斯基）將必須接受他還沒接受的事」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

要澤倫斯基吞停戰計畫...川普下通牒：11/27是最後期限

對外傳由美俄十月底在美國邁阿密祕密共擬、條件對莫斯科較有利的廿八點俄烏停戰計畫，美國總統川普廿一日表明，烏克蘭總統澤倫斯...

普亭證實收到美停戰計畫「可為最終協議奠定基礎」

對川普政府最新提交基輔的俄烏停戰計畫，俄羅斯總統普亭廿一日在該國聯邦安全會議中說，「我認為，這項計畫可能為最終的（俄烏）...

美提俄烏和平計畫逼基輔讓步 川普：非最終方案

美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇，歐洲多國也認為方案仍需補強。美國總統川普今天...

川普促烏接受終戰協議

對外傳由美俄共擬、條件對莫斯科較有利的28點俄烏終戰計畫，美國總統川普21日表明，烏克蘭總統澤倫斯基未必要滿意此一提案，...

前英相強生批28點和平計畫背叛烏克蘭 使其永久面臨第3次入侵風險

英國天空新聞報導，英國前首相強生稱，美俄共同起草「28點和平計畫」，「完全是背叛烏克蘭」。強生在英國每日郵報撰文寫道，這...

白俄羅斯與川普達成協議 釋放31名烏克蘭公民

白俄羅斯國營電視台今天報導，政府根據總統魯卡申柯與美國總統川普達成的協議，赦免31名烏克蘭公民。白俄羅斯與俄羅斯關係密切

