要澤倫斯基吞停戰計畫...川普下通牒：11/27是最後期限

對外傳由美俄十月底在美國邁阿密祕密共擬、條件對莫斯科較有利的廿八點俄烏停戰計畫，美國總統川普廿一日表明，烏克蘭總統澤倫斯基未必要滿意此一提案，「但要是他不喜歡，他們就只能繼續打下去」，而本周四（廿七日）的「感恩節」，是澤倫斯基接受的最後期限。

澤倫斯基廿一日則在對全國的錄影談話中說，烏克蘭正處於「史上最艱難的時刻」，恐面臨在維持尊嚴與失去美國這個關鍵夥伴間做抉擇，但「我不會背叛國家」。

烏克蘭國安與國防事務委員會主席兼談判代表團成員烏梅洛夫在社媒寫道，「烏美高官未來幾天將在瑞士磋商，討論和平協議的可能框架」。

根據美國智庫戰爭研究所（ＩＳＷ）資料數據，在上述計畫中，烏克蘭將被迫割讓給俄羅斯的領土面積，相當於歐洲小國盧森堡（約等於台北市加新北市）。

對外傳上述計畫將要基輔將目前還沒丟失的領土割給俄國，川普廿一日接受美國福斯新聞電台訪問時指稱，烏克蘭「就會失去」那些領土，短期內就會、而且更多。

川普也在該訪問中聲稱，俄國「將不會又挑起戰火」，俄軍在俄烏戰場上已受重創。他並暗示，烏軍之所以能在戰場上有所斬獲，主因是美國提供最精良的武器，但烏軍官兵也的確很勇敢。

對烏方接受上述計畫的截止日期，川普則表示，他至今設過很多的最後期限，不過若事情有所進展，那他往往就會予以延長，「不過我們覺得，廿七日是個恰當合適的時間」。

重提澤倫斯基沒牌打

川普廿一日還在白宮橢圓辦公室接待禮貌性拜會他的紐約市長當選人曼達尼。「川曼會」後，媒體向川普提問他是否可能撤回對烏克蘭的支持，他雖未正面回答，但直言澤倫斯基在未來某個時間點，就得接受某種方案、他至今還沒接受的事情。

川普並回憶此前與澤倫斯基在該辦公室會面時，他當場明言，澤倫斯基沒任何牌可打、手中沒籌碼，而澤倫斯基早就該在一年或兩年前與俄國達成和平協議。路透廿一日引述消息人士報導說，美方提醒烏方，若拒絕接受，可能考慮暫停共享情資和減少軍援。

川普表示，交戰雙方都因戰爭導致很多軍人喪生，尤其正值寒冬，烏克蘭許多大型的能源生產設施被襲擊、罹難者持續攀升，「我們（美國）有方法達成和平」，美方正試圖挽救眾多生命。

外媒報導，美國副總統范斯廿一日和澤倫斯基通話約一小時，當天澤倫斯基就發表上述的錄影談話。他在該談話中坦言，烏克蘭正承受空前壓力、面臨艱難選擇，不是接受困難的廿八點計畫，就是面對最嚴酷的冬天和伴隨而來的危險。

歐疾呼訂協議需有歐

另外，歐洲及北約（ＮＡＴＯ）三個主要國家法、英、德領袖廿一日聯名呼籲，俄烏戰爭的解方必須「完全」有烏克蘭參與，且所有涉及歐洲或北約利益的決定，都必須獲歐洲夥伴國及北約盟國的共同支持與共識。

路透廿二日引述知情人士報導，歐盟執委會主席范德賴恩、歐盟理事會主席柯斯塔等歐洲領袖，當天下午在南非約翰尼斯堡年度廿國集團峰會討論該計畫。