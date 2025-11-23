川普促烏接受終戰協議
對外傳由美俄共擬、條件對莫斯科較有利的28點俄烏終戰計畫，美國總統川普21日表明，烏克蘭總統澤倫斯基未必要滿意此一提案，「但要是他不喜歡，他們就只能繼續打下去」，而27日（感恩節）是澤倫斯基接受的最後期限。
澤倫斯基21日則在對全國的錄影談話中說，烏克蘭正處於「史上最艱難的時刻」，恐面臨在國家尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴間的困難抉擇，但「我不會背叛國家」。
對外傳上述計畫將要基輔將目前還沒丟失的領土割讓給俄羅斯，川普21日接受美國福斯新聞訪問時指稱，烏克蘭「就會失去」那些領土，短期內就會、而且更多。
川普也在該訪問中聲稱，俄國「將不會又挑起戰火」，俄軍在俄烏戰場上已受重創。他並暗示，烏軍之所以能在戰場上有所斬獲，主因是美國提供最精良的武器，但烏軍官兵也的確很勇敢。
對烏方接受上述計畫的截止日期，川普則表示，他至今設過很多的最後期限，不過若事情有所進展，那他往往就會予以延長。
川普21日接待紐約市長當選人曼達尼。川曼會後，媒體向他提問是否可能撤回對烏克蘭的支持，他雖未正面回答，但直言澤倫斯基在某個時間點，就得接受某種方案。
