白俄羅斯與川普達成協議 釋放31名烏克蘭公民

中央社／ 莫斯科22日綜合外電報導
白俄羅斯總統魯卡申柯。圖／路透社
俄羅斯國營電視台今天報導，政府根據總統魯卡申柯與美國總統川普達成的協議，赦免31名烏克蘭公民。白俄羅斯與俄羅斯關係密切。

法新社報導，魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的發言人艾斯蒙特（Natalia Eismont）告訴國營電視台：「總統已赦免31名在我國領土犯下刑事罪行的烏克蘭公民。」「他們正被移交給烏克蘭方面。」

烏克蘭證實相關人士已獲釋，表示「已將被關押在白俄羅斯共和國的31名烏克蘭公民接回國內」。

她表示，這項特赦是應烏克蘭要求，且是「美國總統川普（Donald Trump）與白俄羅斯總統魯卡申柯達成協議的結果」。

她進一步指出，此舉是要「為解決鄰國武裝衝突創造條件」，意指烏克蘭戰爭。

