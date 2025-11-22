美國、烏克蘭官員將在瑞士召開會談 商討終戰方式
一名烏克蘭談判代表今天表示，烏國和美國將在瑞士就結束俄烏戰爭的方式展開會談。華府先前已向基輔提出一項和平計畫，其內容接受俄羅斯部分要求。
法新社報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席及談判代表團成員烏梅洛夫（Rustem Umerov）在社群媒體寫道：「烏克蘭與美國高階官員未來幾天將在瑞士展開磋商，討論未來和平協議的可能框架。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早批准烏方代表團參與會談，代表團將由總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）領銜。
此外，法國總統府指出，英國、法國和德國領袖今天在南非舉行的20國集團（G20）峰會場邊會晤，討論如何共同因應美國向烏克蘭提出的和平計畫。
美國總統川普（Donald Trump）政府與俄羅斯商討出一份結束俄烏戰爭的28點和平計畫，內容包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北大西洋公約組織（NATO）等，川普並希望烏方在感恩節（11月27日）前同意這項方案。
