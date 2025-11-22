催生俄烏和平計畫？路透：川普特使會普亭密友 美政壇浮現質疑

根據多名知情消息人士，美國總統川普政府的代表上月與俄羅斯特使德米崔耶夫會面，以草擬終結俄烏戰爭的和平計畫，一些美國官員與議員如今對這場會議的影響越發感到擔憂。

路透社報導，這場會面於上月底在邁阿密舉行，出席者包含川普（Donald Trump）特使魏科夫（SteveWitkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）以及俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（KirillDmitriev），RDIF是俄國最大主權財富基金之一。

德米崔耶夫是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）親近盟友，負責主導俄美關於烏克蘭戰爭的會談，今年已多次會晤魏科夫。一名美國高階官員告訴路透社，川普政府已核發特別豁免許可，准許他入境美國。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，美國政府將德米崔耶夫及其基金列入黑名單。

兩名知情人士透露，上月的美俄會議促成一份結束俄烏戰爭的28點和平計畫，其內容要求烏克蘭做出重大讓步。

根據路透社，目前尚不清楚德米崔耶夫是否在邁阿密會議提出某些俄方要求，這些要求是否又被納入了和平計畫。

此外，兩名知情人士表示，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）本週稍早也在邁阿密與魏科夫討論這份計畫。

不過烏梅洛夫稱自己只負責處理程序性事務，否認曾與美國官員商討計畫的實質內容。

川普昨天說道，他期待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在感恩節（11月27日）前同意這項計畫。路透社曾報導，美國已警告烏方若不接受，華府可能考慮裁減對烏軍援。

另一方面，兩名知情人士提到，美國國務院及白宮國家安全會議（NSC）內許多高階官員未獲和平計畫相關簡報；美國的烏克蘭事務特使凱洛格（KeithKellogg）也沒有參與由魏科夫跟德米崔耶夫主導的磋商。

一名美國高階官員表示，國務卿盧比歐（MarcoRubio）有被告知28點和平計畫的內容，但此人未說明盧比歐得知的時間。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）發布聲明指稱，盧比歐在擬定計畫的整個過程中全程高度參與，但路透社訪問到的美國官員及其他知情人士反駁這項說法。

另一位美國官員透露：「完全沒有協調，國務院之前沒有人看過這份計畫，盧比歐也沒有。」此人補充道，計畫包含盧比歐先前已否決的內容。

路透社報導，當前情況引發川普政府與國會內一些人士擔憂，魏科夫跟庫許納迴避了跨部門程序，且他們與德米崔耶夫磋商所達成的方案偏袒俄羅斯利益。

美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）說道：「這份所謂的『和平計畫』存在諸多問題，我非常懷疑它能促成和平。烏克蘭不應被迫將自身領土讓渡給普亭，他是全世界最惡名昭彰的戰爭罪犯之一。」

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）俄羅斯及歐亞大陸計畫資深研究員馬西科特（Dara Massicot）評論：「普亭說他認為這份計畫可為未來的協議『奠定基礎』－這可能是個訊號，指出俄方打算在一份已對基輔不利的既有提案上，再要求增加及修訂內容。」