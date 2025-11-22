川普、普亭皆缺席…G20將討論俄烏和平 烏國盟友盼強化美所提計畫

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，烏克蘭的盟友將在南非舉行的20國集團（G20）峰會上，尋求「強化」美國提出的結束烏俄戰爭計畫。

英國廣播公司（BBC）報導，在這場峰會召開前夕，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）警告，烏克蘭因被迫接受該計畫，正面臨「我們歷史上最艱難時刻之一」。外洩的和平計畫細節被外界認為對莫斯科有利。

澤倫斯基昨天與施凱爾及法國、德國領袖通話。會後，施凱爾表示，烏克蘭的「朋友與夥伴」仍堅定致力確保「一勞永逸的持久和平」。

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）都沒有出席本次G20峰會。

外界普遍流傳的美國和平計畫內容，包括基輔原先拒絕的提議，如放棄目前由烏克蘭控制的東部地區。

華府一直敦促基輔接受這項和平計畫，但歐洲各界對於這些被解讀為偏向莫斯科的條件感到憂心。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）說，計畫若被採納將是「極其危險的時刻」。

根據路透社報導，卡拉斯對媒體說：「我們當然都希望戰爭結束，但結束的方式很重要。俄羅斯沒有任何合法權利要求其入侵的國家做出任何讓步，最終任何協議條件都應由烏克蘭自行決定。」

施凱爾在G20會談前表示，與會領袖將「討論現有提案，並支持川普推動和平的努力，研究如何強化這項方案，以利下一階段協商」。

他還說：「烏俄戰爭至今，烏克蘭每天都呼籲俄羅斯結束非法入侵、撤回坦克並放下武器。」

施凱爾表示：「烏克蘭數月來隨時準備談判，反觀俄羅斯則拖延不前，持續殺戮。」

「因此，我們必須攜手合作，聯合美國和烏克蘭，共同爭取一個公平且持久的和平。」