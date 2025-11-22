快訊

已售出145萬顆！這款胃炎藥傳安全疑慮 食藥署下令回收

TWICE彩排音漏出現「超大驚喜」 子瑜一開口粉絲場外全聽哭

康乃爾演說引爆96台海危機 學者：美方曾痛批「李登輝出賣我們」

川普、普亭皆缺席…G20將討論俄烏和平 烏國盟友盼強化美所提計畫

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導
英國首相施凱爾。圖／路透社
英國首相施凱爾。圖／路透社

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，烏克蘭的盟友將在南非舉行的20國集團（G20）峰會上，尋求「強化」美國提出的結束烏俄戰爭計畫。

英國廣播公司（BBC）報導，在這場峰會召開前夕，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）警告，烏克蘭因被迫接受該計畫，正面臨「我們歷史上最艱難時刻之一」。外洩的和平計畫細節被外界認為對莫斯科有利。

澤倫斯基昨天與施凱爾及法國、德國領袖通話。會後，施凱爾表示，烏克蘭的「朋友與夥伴」仍堅定致力確保「一勞永逸的持久和平」。

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）都沒有出席本次G20峰會

外界普遍流傳的美國和平計畫內容，包括基輔原先拒絕的提議，如放棄目前由烏克蘭控制的東部地區。

華府一直敦促基輔接受這項和平計畫，但歐洲各界對於這些被解讀為偏向莫斯科的條件感到憂心。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）說，計畫若被採納將是「極其危險的時刻」。

根據路透社報導，卡拉斯對媒體說：「我們當然都希望戰爭結束，但結束的方式很重要。俄羅斯沒有任何合法權利要求其入侵的國家做出任何讓步，最終任何協議條件都應由烏克蘭自行決定。」

施凱爾在G20會談前表示，與會領袖將「討論現有提案，並支持川普推動和平的努力，研究如何強化這項方案，以利下一階段協商」。

他還說：「烏俄戰爭至今，烏克蘭每天都呼籲俄羅斯結束非法入侵、撤回坦克並放下武器。」

施凱爾表示：「烏克蘭數月來隨時準備談判，反觀俄羅斯則拖延不前，持續殺戮。」

「因此，我們必須攜手合作，聯合美國和烏克蘭，共同爭取一個公平且持久的和平。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 G20峰會 施凱爾 美國 川普 澤倫斯基 普亭

延伸閱讀

和平計畫逼烏讓步　川普：若烏不滿提案只能繼續戰爭

和平計畫迫烏讓步 澤倫斯基：烏克蘭史上最艱難抉擇

法德英三國領袖：任何俄烏和平計畫須獲歐洲北約共識

英媒：英首相施凱爾明年一月底訪問中國

相關新聞

「澤倫斯基沒得選」美草擬俄烏停戰計畫 要烏割地裁軍

兩位知情人士十九日對路透指稱，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基示意，烏方必須接受美方草擬的一個架構，以結束俄烏戰爭。該架構是一...

川普、普亭皆缺席…G20將討論俄烏和平 烏國盟友盼強化美所提計畫

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，烏克蘭的盟友將在南非舉行的20國集團（G20）峰會上，尋求「強化」美國提...

G20峰會在即 范德賴恩：涉烏決定 須烏完全參與

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)21日表示，她和歐盟領袖們會在即將召開的20國集團(G...

川普現在就要和平！FT：美特使向烏克蘭與歐洲發最後通牒 幾乎沒得談

美國正向烏克蘭總統澤倫斯基施加巨大壓力，要求他在總統川普視為「合適」期限的27日感恩節簽署美俄兩國總統特使共同起草「28...

【即時短評】瑞士觀點：比繼續作戰更可怕的川普和平計畫

美國拋出28點俄烏和平方案，各界譁然。老牌中立國瑞士的公共廣播電台SRF批評，大環境對烏克蘭不利，連拒絕的本事都欠缺。

川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看

美國總統川普特使威科夫與俄羅斯總統特使德米崔耶夫共同起草「28點和平計畫」，由美國陸軍部長德里斯科（Daniel Dri...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。