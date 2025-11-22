分析：川普和平方案讓俄多拿領土面積等同雙北市

快訊

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導

法新社據美國華府智庫「戰爭研究所」（ISW）的數據分析，美國提出的俄烏和平計畫草案中，烏克蘭割讓給俄羅斯的領土面積等同歐洲國家盧森堡（相當於台北市加新北市）。

外媒報導，川普（Donald Trump）政府近期提出一項俄烏和平計畫，內容涉及烏克蘭割地、限制烏軍規模以及禁止烏克蘭加入北大西洋公約（NATO）等。

據法新社看到的美國版倡議內容，呼籲烏克蘭從烏方仍控制的部分區域撤軍，使莫斯科當局平白淨獲約2300平方公里的土地，這個面積幾乎等同於西歐內陸國家盧森堡的國土。

這份草案內容也包含，基輔當局將放棄其目前在頓內茨克州（Donetsk）控制的近5000平方公里土地，用以建立緩衝區，並放棄在盧甘斯克州（Lugansk）45平方公里的少部分區域。

盧甘斯克與頓內茨克部分區域目前由烏克蘭控制，這兩個地區共同構成位於前線的頓巴斯（Donbas）工業帶。

此外，這份草案也要求烏克蘭讓出具戰略意義的烏東要塞克拉莫托斯克（Kramatorsk）與鄰近的斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。

作為交換，俄羅斯將歸回其聲稱或部分控制的土地，包含烏克蘭東北部的哈爾科夫州（Kharkiv）近2000平方公里的區域、第聶伯羅州（Dnipro）450平方公里領土，烏克蘭北部蘇米州（Sumy）300平方公里與切爾尼戈夫州（Chernigiv）20平方公里區塊。

這份和平計畫也預計承認克里米亞（Crimea）、頓內茨克、盧甘斯克為俄國的事實領土。克里米亞半島已於2014年遭俄國併吞。

此外，目前由俄羅斯控制的赫松州（Kherson）與烏克蘭東南部的札波羅熱州（Zaporizhzhia）大片地區也將被割讓給莫斯科當局。

總體而言，華府提出的這份計畫，實質上是讓出烏克蘭20%領土，但換回不到0.5%土地。

這些計算是根據ISW與另一間華府智庫「美國企業研究所」（AEI）的「重大威脅專案」（CriticalThreats Project, CTP）提供的資料，截至11月20日俄軍完全或部分控制、或主張擁有的區域為基礎所估算。

俄軍自本月初以來，已向烏克蘭境內推進398平方公里，速度比9月和10月更快。

截至本月20日，俄軍完全或部分控制烏克蘭19.3%的領土，其中約有7%領土，包括克里米亞與部分頓巴斯地區，在2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭前就已被俄方控制。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

