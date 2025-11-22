俄國防部稱已控制烏東多個村莊 烏克蘭方否認

快訊

中央社／ 莫斯科22日綜合外電報導

俄羅斯國防部今天表示，已經控制烏克蘭東部村莊的一連串前線據點，包括頓內茨克州的4個村莊，不過烏克蘭方面拒絕承認此事。

根據路透社報導，俄羅斯國防部今天表示，俄羅斯向西推進的熱點地區、頓內茨克州（Donetsk）4個據點已經在控制之下，包括位於烏克蘭方控制城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）以東的揚皮爾村（Yampil）。

俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）也表示，俄軍已奪取大部分被摧毀的庫皮揚斯克市（Kupiansk）。

不過烏克蘭方表示，雖然俄羅斯試圖滲透，但揚皮爾村仍在烏方控制之下；烏克蘭也否認庫皮揚斯克市被俄方奪取，雖然俄軍已對庫皮揚斯克市發動6次攻擊，但未提及該地有易主情況。

烏克蘭總參謀部的前線報告指出，頓內茨克州地區的另外2個村莊斯塔夫基（Stavky）和諾沃謝利夫卡（Novoselivka）位於受俄軍攻擊區域，但未提及任何領土損失。

報導指出，數月來長達1200公里的前線熱點，一直在於俄羅斯試圖向補給中心波克羅夫斯克（Pokrovsk）推進。烏克蘭總參謀部表示，俄軍已對波克羅夫斯克附近地區發動62次攻擊。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

