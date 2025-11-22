快訊

行李箱準備好！網推十大「日本必買藥妝」囤貨清單出爐

今迎「小雪」擺脫東北季風！北台高溫上看25度…下波冷空氣這時抵達

陳菁徽批與「月世界」垃圾山主嫌交好！陳其邁震怒提告

聽新聞
0:00 / 0:00

和平計畫逼烏讓步　川普：若烏不滿提案只能繼續戰爭

中央社／ 華盛頓21日專電

美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇。美國總統川普今天表示，「我們有方法達成和平」，烏克蘭總統將必須同意這項方案，若烏方不滿意提案，俄烏戰爭只能繼續打下去。

外媒報導，川普（Donald Trump）政府近期提出一項俄烏和平計畫，內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區、將烏軍規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北約等，觸及基輔多項「紅線」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，國家正處於「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。

川普下午在白宮橢圓形辦公室接見紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani），會後媒體問及美國這項俄烏和平計畫時，川普表示，俄烏雙方都因戰爭造成許多士兵喪命；現在是寒冬，許多大型能源生產設施遭到攻擊。

他說，美國正試圖挽救許多生命，「我們有方法達成和平」，澤倫斯基將必須同意這項提案。

對於媒體問及，澤倫斯基認為，烏克蘭面臨放棄尊嚴或夥伴的風險。川普回應表示，澤倫斯基不一定要滿意這項提案，「但他如果不喜歡，他們就只能繼續打仗」。

川普還說，「在某個時間點，他（澤倫斯基）將必須接受他還沒接受的事。」不久前，他才在白宮對澤倫斯基說過「你沒有籌碼」。

川普認為，澤倫斯基早在1、2年前就應該達成協議。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天引述知情人士報導，白宮正在施壓烏克蘭於下週四感恩節之前同意這項和平計畫，否則將失去美國對其在俄烏戰爭方面提供的協助。

川普接受電台訪問時也說，要求烏克蘭在感恩節前同意這項和平計畫是「恰當的」。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則表示，美國提出的方案可能為烏克蘭和平協議「奠定基礎」。

俄烏戰爭持續將近4年，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，並分別會見澤倫斯基、普丁，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

和平計畫迫烏讓步 澤倫斯基：烏克蘭史上最艱難抉擇

川普：要求烏克蘭下周四前接受28點和平計畫

川普擬擴大離岸能源鑽探

川普政府移民掃蕩行動盯上紐奧良 250名執法人員最快周五抵達

相關新聞

「澤倫斯基沒得選」美草擬俄烏停戰計畫 要烏割地裁軍

兩位知情人士十九日對路透指稱，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基示意，烏方必須接受美方草擬的一個架構，以結束俄烏戰爭。該架構是一...

和平計畫逼烏讓步　川普：若烏不滿提案只能繼續戰爭

美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇。美國總統川普今天表示，「我們有方法達成和平」...

和平計畫迫烏讓步 澤倫斯基：烏克蘭史上最艱難抉擇

美國近日向烏克蘭遞交一份草擬中的俄烏和平方案，內容疑涉要求基輔讓步，包括割地與削減軍備，引發烏方高度關注。烏克蘭總統澤倫...

川普：要求烏克蘭下周四前接受28點和平計畫

俄烏戰爭延燒至今，有報導指出，美俄日前向烏克蘭總統澤倫斯基提出28點和平計畫，華盛頓郵報指出，美國白宮正施壓烏克蘭在感恩...

基輔與歐洲盟友商討和平計劃 白宮施壓加碼

歐委會主席馮德萊恩在南非約翰內斯堡發表講話時說：“烏克蘭可以信賴我們，因為這不僅是對烏克蘭的侵略，也是對《聯合國憲章》原則的侵犯。

俄稱再度攻下庫皮揚斯克 烏隨即否認

俄軍持續在烏東的哈爾科夫州推進，廿日並宣稱，再次攻下交通要衝庫皮揚斯克市。烏克蘭軍方當天隨即予以否認。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。