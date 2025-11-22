和平計畫逼烏讓步　川普：若烏不滿提案只能繼續戰爭

美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇。美國總統川普今天表示，「我們有方法達成和平」，烏克蘭總統將必須同意這項方案，若烏方不滿意提案，俄烏戰爭只能繼續打下去。

外媒報導，川普（Donald Trump）政府近期提出一項俄烏和平計畫，內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區、將烏軍規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北約等，觸及基輔多項「紅線」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，國家正處於「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。

川普下午在白宮橢圓形辦公室接見紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani），會後媒體問及美國這項俄烏和平計畫時，川普表示，俄烏雙方都因戰爭造成許多士兵喪命；現在是寒冬，許多大型能源生產設施遭到攻擊。

他說，美國正試圖挽救許多生命，「我們有方法達成和平」，澤倫斯基將必須同意這項提案。

對於媒體問及，澤倫斯基認為，烏克蘭面臨放棄尊嚴或夥伴的風險。川普回應表示，澤倫斯基不一定要滿意這項提案，「但他如果不喜歡，他們就只能繼續打仗」。

川普還說，「在某個時間點，他（澤倫斯基）將必須接受他還沒接受的事。」不久前，他才在白宮對澤倫斯基說過「你沒有籌碼」。

川普認為，澤倫斯基早在1、2年前就應該達成協議。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天引述知情人士報導，白宮正在施壓烏克蘭於下週四感恩節之前同意這項和平計畫，否則將失去美國對其在俄烏戰爭方面提供的協助。

川普接受電台訪問時也說，要求烏克蘭在感恩節前同意這項和平計畫是「恰當的」。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則表示，美國提出的方案可能為烏克蘭和平協議「奠定基礎」。

俄烏戰爭持續將近4年，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，並分別會見澤倫斯基、普丁，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。