美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願
知情人士表示，美國威脅將削減對烏克蘭情報分享與武器供應，以迫使其同意由美國斡旋的和平協議框架。烏克蘭總統澤倫斯基表示「持續尊重」川普終結俄烏戰爭的意願。
綜合路透社和法新社報導，要求匿名的消息人士說，基輔正面臨來自華府前所未有的壓力，程度高於以往任何和平談判。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他尊重美國總統川普為結束戰爭所做的努力。他之前剛對華府提出的停戰方案表達保留。
澤倫斯基在社群媒體上指出，他與美國副總統范斯（JD Vance）及美國陸軍部長德里斯科（DanDriscoll）通話，表示「烏克蘭一直尊重、並會繼續尊重美國總統川普終結流血衝突的意願」，這通電話進行了「將近一個小時」。
白宮官員在給法新社的聲明中表示，「川普總統正與雙方合作，以盡快結束這場持續太久、造成太多無謂死亡的戰爭。」
