和平計畫迫烏讓步 澤倫斯基：烏克蘭史上最艱難抉擇

中央社／ 基輔21日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

美國近日向烏克蘭遞交一份草擬中的俄烏和平方案，內容疑涉要求基輔讓步，包括割地與削減軍備，引發烏方高度關注。烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，國家正處於「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間抉擇，但強調「絕不會背叛烏克蘭」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於例行談話中指出，目前外界對烏克蘭施壓達到前所未見的程度，「現時是我們歷史上其中最艱難的時刻，現時向烏克蘭施加的壓力亦是最大，烏克蘭或面對困難的選擇，是失去尊嚴，還是失去關鍵的伙伴」。但他並重申，2019年就任時已承諾捍衛國家主權與獨立，如今將持續遵守誓言。

他說，烏克蘭將與美國及其他合作夥伴保持冷靜溝通，提出替代建議，不允許俄方藉機渲染烏方拒絕追求和平。他並強調，無論任何協商，烏克蘭的尊嚴與自由是不能被忽視的底線，目標是終結戰爭，而不是讓烏克蘭、歐洲或國際和平走向終結。

澤倫斯基透露，他已就美方草案與歐洲盟友通話，並表示信任歐洲夥伴的理解與支持。

在談話中，澤倫斯基也向全國民眾喊話，回顧2022年戰爭爆發首日全民團結，他呼籲社會再次團結一致，停止內耗與政治紛爭。「我們不曾背叛烏克蘭，如今亦不會。」此番談話被視為回應近期國內延燒的貪腐爭議。

外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）政府團隊近月多次與俄方秘密接觸，並提出一份以加薩停火模式為藍本的28點和平計畫。據稱內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯地區、將烏軍規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北約等，觸及基輔多項「紅線」。

方案曝光後引發歐洲關切。澤倫斯基今天已分別與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與英國首相施凱爾（KeirStarmer）通話，強調任何方案必須確保烏克蘭充分參與。

「烏克蘭真理報」另報導，澤倫斯基也與美國副總統范斯（JD Vance）通話，但相關細節尚未公布。

路透社引述消息人士指出，美國曾示警，若基輔拒絕接受和平方案，華府可能考慮暫停分享情報並縮減武器支援。

值得注意的是，烏國政壇近來因能源部涉1億美元貪腐醜聞陷入動盪，國會日前罷免兩名涉案部長，但由於案件牽涉總統核心幕僚，不滿聲浪仍未消退。

澤倫斯基所屬「人民公僕黨」昨與他會晤，但尚未公布具體調整。外界亦多次傳出執政陣營內部分別建議撤換總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）以平息風波，部分議員甚至揚言若葉爾馬克不下台將退出黨團。

