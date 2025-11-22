法德英三國領袖：任何俄烏和平計畫須獲歐洲北約共識
法國總統府表示，法國、德國和英國三國領袖今天攜手呼籲，解決俄烏戰爭的辦法必須「完全」有烏克蘭參與，且任何決定都必須得到歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的「共識」。
法新社報導，美國已提出1份俄羅斯與烏克蘭和平計畫，當中要求基輔做出多項讓步。而據法國總統府聲明，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話時表示：「任何解決方案都必須完全有烏克蘭的參與。」
聲明還說，法德英三國領導人重申，「所有涉及歐洲或北約利益的決定，都分別須獲得歐洲夥伴國及北約盟國的共同支持與共識」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言