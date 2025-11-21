聽新聞
0:00 / 0:00

俄稱再度攻下庫皮揚斯克 烏隨即否認

聯合報／ 國際中心／綜合報導
俄軍宣稱再次攻下交通要衝庫皮揚斯克市。圖為俄軍新型152毫米車載榴彈砲向烏克蘭某陣地開火。歐新社
俄軍宣稱再次攻下交通要衝庫皮揚斯克市。圖為俄軍新型152毫米車載榴彈砲向烏克蘭某陣地開火。歐新社

俄軍持續在烏東的哈爾科夫州推進，廿日並宣稱，再次攻下交通要衝庫皮揚斯克市。烏克蘭軍方當天隨即予以否認。

庫皮揚斯克在二○二二年二月廿四日俄烏開戰第一天就淪陷，同年九月烏軍從俄軍手中收復此一鐵公路樞紐。但近幾月烏軍在前線告急。

俄軍西部集團軍指揮官庫佐夫列夫向俄國總統普亭報告說，俄軍已完成「解放」庫皮揚斯克市，並強調該市是烏克蘭防線上的關鍵環節。

在年多前俄烏開戰前，庫皮揚斯克約有五點五萬名居民。克里姆林宮說，普亭廿日視察俄軍一個指揮部，並聽取俄軍軍官關於前線戰局的報告。

克宮發言人佩斯科夫表示，總統兼最高統帥普亭視察西部集團軍某指揮部，並與俄軍參謀總長格拉西莫夫開會。但佩斯科夫並未詳述該指揮部是在俄國境內或俄軍占領的烏克蘭領土。格拉西莫夫指稱，烏軍約十五個營正被圍困在庫皮揚斯克周邊地區。

庫皮揚斯克市是烏軍在哈爾科夫州的重要據點，濱奧斯科爾河河畔。烏軍在該河左岸的補給線都需經過該市。

再度攻占該市將讓俄軍能持續向西挺進，並為俄軍打開一條從南部直通沃爾臣斯克的通道。庫皮揚斯克及舊稱紅軍城的波克羅夫斯克，均為兩軍你爭我奪的指標性城市，外媒此前報導，紅軍城也處於陷落邊緣。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄軍在烏克蘭東部持續推進 宣稱重奪庫皮揚斯克市

與俄做生意的國家 美擬立法授權總統課稅最高500% 切斷普亭金援

與俄做生意國家最高課500%關稅！川普「最強烈表態」支持切斷普亭金源

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

相關新聞

「澤倫斯基沒得選」美草擬俄烏停戰計畫 要烏割地裁軍

兩位知情人士十九日對路透指稱，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基示意，烏方必須接受美方草擬的一個架構，以結束俄烏戰爭。該架構是一...

俄稱再度攻下庫皮揚斯克 烏隨即否認

俄軍持續在烏東的哈爾科夫州推進，廿日並宣稱，再次攻下交通要衝庫皮揚斯克市。烏克蘭軍方當天隨即予以否認。

割地又裁軍？美施壓烏克蘭 11月27日前簽停戰協議

英國金融時報廿日引述烏克蘭官員報導，基輔正承受巨大壓力，被要求盡快同意這項由美俄共同擬定的俄烏停戰計畫。美方官員預期烏克...

美希望烏27日感恩節前簽停戰協議 澤倫斯基：不會背叛烏克蘭利益

路透先前報導，美國希望烏克蘭在27日感恩節前簽署停戰協議框架。英國天空新聞指出，烏克蘭總統澤倫斯基表示，不會背叛烏克蘭的...

川普和平方案要烏克蘭割地 諾貝爾和平獎得主批評：人權遭忽視

川普政府提出的俄烏和平方案中，要求烏克蘭割讓頓巴斯並多年內不爭取加入北約。對此，在曼谷出席論壇的烏克蘭人權律師、諾貝爾和...

俄烏戰場出現中製武器 大陸外交部急否認「未提供致命武器」

烏克蘭近日據報在境內摧毀了一套俄軍使用的中國製63式多管火箭炮。對此，中國外交部今天回應表示，中方從未向衝突任何一方提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。