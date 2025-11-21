俄稱再度攻下庫皮揚斯克 烏隨即否認

俄軍持續在烏東的哈爾科夫州推進，廿日並宣稱，再次攻下交通要衝庫皮揚斯克市。烏克蘭軍方當天隨即予以否認。

庫皮揚斯克在二○二二年二月廿四日俄烏開戰第一天就淪陷，同年九月烏軍從俄軍手中收復此一鐵公路樞紐。但近幾月烏軍在前線告急。

俄軍西部集團軍指揮官庫佐夫列夫向俄國總統普亭報告說，俄軍已完成「解放」庫皮揚斯克市，並強調該市是烏克蘭防線上的關鍵環節。

在年多前俄烏開戰前，庫皮揚斯克約有五點五萬名居民。克里姆林宮說，普亭廿日視察俄軍一個指揮部，並聽取俄軍軍官關於前線戰局的報告。

克宮發言人佩斯科夫表示，總統兼最高統帥普亭視察西部集團軍某指揮部，並與俄軍參謀總長格拉西莫夫開會。但佩斯科夫並未詳述該指揮部是在俄國境內或俄軍占領的烏克蘭領土。格拉西莫夫指稱，烏軍約十五個營正被圍困在庫皮揚斯克周邊地區。

庫皮揚斯克市是烏軍在哈爾科夫州的重要據點，濱奧斯科爾河河畔。烏軍在該河左岸的補給線都需經過該市。

再度攻占該市將讓俄軍能持續向西挺進，並為俄軍打開一條從南部直通沃爾臣斯克的通道。庫皮揚斯克及舊稱紅軍城的波克羅夫斯克，均為兩軍你爭我奪的指標性城市，外媒此前報導，紅軍城也處於陷落邊緣。