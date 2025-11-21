割地又裁軍？美施壓烏克蘭 11月27日前簽停戰協議

英國金融時報廿日引述烏克蘭官員報導，基輔正承受巨大壓力，被要求盡快同意這項由美俄共同擬定的俄烏停戰計畫。美方官員預期烏克蘭總統澤倫斯基會在廿七日、即美國「感恩節」前簽署協議，目標在十一月底向莫斯科提出，並在十二月初前敲定全部程序。

白宮發言人李維特廿日在記者會中說，美國中東特使威科夫及國務卿魯比歐這一個月一直在低調制定一項計畫，並與俄烏接觸，以了解他們為了達成持久和平而願做出的承諾。李維特還說，美方持續和俄烏接觸，談判也持續進行中。她不會公開討論該計畫的詳情，因為它仍在進行中，可能有所變動。

李維特還說，美國總統川普支持該計畫，這對俄烏都很好，「我們相信，雙方應該都能接受」。她也提到，美國陸軍部長德里斯科廿日在基輔和澤倫斯基會面後，對情勢感到很樂觀，「我們正和雙方就結束這場戰爭進行良好對話」。

澤倫斯基辦公室廿日聲明，已正式收到來自美方的計畫草案，根據美方評估，該計畫有望推動外交進程；烏方同意著手進行計畫要點，以確保戰爭在有尊嚴的方式下結束；「我們目前準備與美方和我們在歐洲及全球的夥伴，進行具建設性的合作，以實現和平」；基輔已準備好與華府就其內容進行協商，澤倫斯基預計未來幾天內和川普通話。

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿日則說，美俄仍持續接觸，對川普的俄烏終戰廿八點計畫，俄方沒有新消息能提供。

相當於歐盟外長的歐盟外交與安全政策高級代表卡拉絲廿日對此故意說，歐盟只有兩點計畫，即削弱俄羅斯與支持烏克蘭。一位烏克蘭高官直言，川普所提的計畫，就是美烏此前所簽的礦產協議2.0。

依曝光內容 俄代價極低

根據外媒取得的廿八點計畫內容，俄國將以極低的代價結束戰爭，包括保住手中的全部實效占領區、重返八大工業國集團（Ｇ８）、解除大部分制裁、拿回多數被凍結的資產，甚至與美國共同開發北極。烏克蘭則喪失約兩成領土、軍力遭永久閹割、加入北約（ＮＡＴＯ）夢碎，只剩歐盟會籍與一千億歐元重建基金，半數分潤還得給美國。