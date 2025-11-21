快訊

居民隱憂終爆發…台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救

警察突登門！日本音樂人大陸演出全遭取消 觀眾憤怒高喊「退錢」

澤倫斯基稱正研議美提案 強調須帶來「有尊嚴」和平

中央社／ 基輔21日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，基輔正著手研議美方起草的和平提案，但強調此提案必須為烏克蘭帶來「有尊嚴」和平。

法新社報導，澤倫斯基在與歐洲盟友通話後在社群平台發文表示：「我們正在研議美方準備的文件。這項計畫必須能確保真正且有尊嚴的和平。」

烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席兼談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）今天在社群媒體上表示：「無論現在或未來，任何決策都不得超越我國主權、人民安全及紅線的框架。」

根據法新社獲得的草案顯示，美國總統川普支持的1項28點俄烏和平計劃，將要求烏克蘭把東部頓巴斯（Donbas）地區讓予俄羅斯

在此和平計畫中，烏克蘭將同意限制軍隊規模在60萬人以內，歐洲戰鬥機也將部署於波蘭，但北約部隊不會駐紮於烏克蘭。這些條件與俄羅斯先前要求相符，但牴觸烏克蘭畫定的「紅線」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

「澤倫斯基沒得選」美草擬俄烏停戰計畫 要烏割地裁軍

兩位知情人士十九日對路透指稱，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基示意，烏方必須接受美方草擬的一個架構，以結束俄烏戰爭。該架構是一...

美希望烏27日感恩節前簽停戰協議 澤倫斯基：不會背叛烏克蘭利益

路透先前報導，美國希望烏克蘭在27日感恩節前簽署停戰協議框架。英國天空新聞指出，烏克蘭總統澤倫斯基表示，不會背叛烏克蘭的...

川普和平方案要烏克蘭割地 諾貝爾和平獎得主批評：人權遭忽視

川普政府提出的俄烏和平方案中，要求烏克蘭割讓頓巴斯並多年內不爭取加入北約。對此，在曼谷出席論壇的烏克蘭人權律師、諾貝爾和...

俄烏戰場出現中製武器 大陸外交部急否認「未提供致命武器」

烏克蘭近日據報在境內摧毀了一套俄軍使用的中國製63式多管火箭炮。對此，中國外交部今天回應表示，中方從未向衝突任何一方提供...

英揭國際洗錢網絡 秘密資助俄國對烏克蘭戰爭

英國警方今天表示，一個在英國境內運作、規模達數十億美元的洗錢網絡，收購了中亞國家吉爾吉斯的一家銀行，用來協助俄羅斯規避西...

法新社：川普版俄烏和平計劃 要求烏克蘭讓頓巴斯

根據法新社今天獲得的草案顯示，美國總統川普支持的一項28點俄烏和平計劃，將要求烏克蘭把東部頓巴斯（Donbas）地區讓予...

