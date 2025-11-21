俄羅斯施壓澤倫斯基即刻談判 警告再拖將失去更多領土
在美國向烏克蘭提出一份採納多項俄羅斯訴求的結束戰爭提案後，克里姆林宮今天警告，烏克蘭總統澤倫斯基應「現在」就進行談判，否則將失去更多領土。
法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）表示：「俄羅斯武裝部隊的有效行動應該讓澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）明白：談判比較妥當，而且是現在就進行，而不是以後。」
培斯科夫還說：「隨著俄軍在攻勢奪取烏克蘭領土，他（澤倫斯基）的決策空間正不斷縮小。」他也表示，莫斯科尚未正式收到美國的提案。
烏克蘭方面表示，澤倫斯基總統已正式收到來自美方的計畫草案，根據美方評估，這份計畫有望推動外交進程。
根據一名知情人士提供的細節顯示，計畫似乎呼應俄方在終戰談判上的諸多強硬要求，其中包括烏克蘭需割讓領土給俄羅斯，並限制自身軍隊規模。
