快訊

Fed大老發話 美股電子盤、台指期夜盤上半場唱高歌

台灣寶可夢中心開賣8款新品！耶誕節造型太Q 網讚：仙子伊布買爆

在台拍戲Long stay…玉澤演Threads首發文 繁體中文喊話「別偷拍我」

G20領袖峰會在即 歐盟將與烏克蘭商討和平計畫

中央社／ 約翰尼斯堡21日綜合外電報導

歐盟執委會主席范德賴恩今天表示，她和歐盟領袖們會在即將召開的20國集團（G20）峰會期間聯繫烏克蘭總統澤倫斯基，以商討美國提出的一項和平計畫。

本屆G20領袖峰會將於11月22日至23日在南非大城約翰尼斯堡（Johannesburg）舉行，這也是G20峰會首次於非洲舉辦。

路透社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）強調，涉及烏克蘭的任何決定，不能在沒有烏克蘭參與的情況下做出。

烏克蘭政府稍早表示，已經收到美國提出有關結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的提案。

法新社報導，烏方指出，澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）已正式收到來自美方的計畫草案。

根據一位知情人士提供的細節顯示，計畫似乎呼應俄方在終戰談判上的諸多強硬要求，其中包括烏克蘭需割讓領土給俄羅斯，並限制自身軍隊規模。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 歐盟 G20

延伸閱讀

俄羅斯重返G7！揭露川普團隊28點和平計畫的潛台詞

礦產協議2.0？外媒曝美國強推28點和平計畫 逼澤倫斯基「這天前」簽字

澤倫斯基訪土耳其尋支持：對俄施壓不夠

偏袒俄國到極點？美俄擬「28點計畫」逼烏接受 等同拱手讓主權

相關新聞

「澤倫斯基沒得選」美草擬俄烏停戰計畫 要烏割地裁軍

兩位知情人士十九日對路透指稱，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基示意，烏方必須接受美方草擬的一個架構，以結束俄烏戰爭。該架構是一...

川普和平方案要烏克蘭割地 諾貝爾和平獎得主批評：人權遭忽視

川普政府提出的俄烏和平方案中，要求烏克蘭割讓頓巴斯並多年內不爭取加入北約。對此，在曼谷出席論壇的烏克蘭人權律師、諾貝爾和...

俄烏戰場出現中製武器 大陸外交部急否認「未提供致命武器」

烏克蘭近日據報在境內摧毀了一套俄軍使用的中國製63式多管火箭炮。對此，中國外交部今天回應表示，中方從未向衝突任何一方提供...

英揭國際洗錢網絡 秘密資助俄國對烏克蘭戰爭

英國警方今天表示，一個在英國境內運作、規模達數十億美元的洗錢網絡，收購了中亞國家吉爾吉斯的一家銀行，用來協助俄羅斯規避西...

法新社：川普版俄烏和平計劃 要求烏克蘭讓頓巴斯

根據法新社今天獲得的草案顯示，美國總統川普支持的一項28點俄烏和平計劃，將要求烏克蘭把東部頓巴斯（Donbas）地區讓予...

俄羅斯重返G7！揭露川普團隊28點和平計畫的潛台詞

美國推出俄烏28點停戰方案，英國電訊報披露，最引人注目的是，西方將全面解除對俄制裁、歸還約三分之二（約2000億歐元）被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。