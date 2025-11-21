快訊

俄羅斯重返G7！揭露川普團隊28點和平計畫的潛台詞

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國陸軍部長德里斯柯（右）20日在基輔受到總統澤倫斯基接見。美聯社
美國推出俄烏28點停戰方案，英國電訊報披露，最引人注目的是，西方將全面解除對俄制裁、歸還約三分之二（約2000億歐元）被凍結的俄羅斯央行資產，並正式邀請俄羅斯重返G7，恢復2014年因克里米亞事件被踢出的G8地位。俄羅斯將獲得頓巴斯全境（頓內次克與盧甘斯克）主權、克里米亞獲得國際承認，並沿當前戰線凍結赫松與札波羅熱部分地區。文件直白寫道：「克里米亞、盧甘斯克與頓內次克將被視為俄羅斯領土，並由美國在內的所有各方承認。」

除了領土與國際地位，俄羅斯還將拿到豐厚經濟大禮包：美俄將成立聯合基金共同開發北極資源；3000億歐元被凍結資產中僅扣1000億用於烏克蘭重建，且重建項目一半利潤歸美國企業；札波羅熱核電廠在聯合國監督下重啟，發電量一半供烏克蘭、一半賣回俄羅斯。若俄羅斯未來再犯，所有優惠立即取消，形成「可逆懲罰」機制。

對基輔而言，條件極為嚴苛：正規軍總兵力上限60萬人，禁止擁有射程可達莫斯科或聖彼得堡的長程飛彈，最精銳部隊必須解編；英國主導的戰機聯盟將駐紮波蘭而非烏克蘭本土；北約部隊永不得進駐烏國領土。北約會籍被徹底排除，僅換得某種「安全保證」與加速加入歐盟的承諾。澤倫斯基公開表示願與川普團隊合作尋求「公正和平」，但基輔內部已出現強烈反彈聲浪。

若28點方案成真，俄羅斯將以極低代價結束戰爭：保住所有實質佔領區、重返G7、解除大部分制裁、拿回多數凍結資產，甚至與美國共同開發北極。烏克蘭則失去約20%領土、軍力被永久閹割、北約夢碎，只剩歐盟會籍與1000億歐元重建基金，還得分一半利潤給美國。澤倫斯基未來幾天將與川普直接對談，結果將決定歐洲未來數十年的安全格局。這份標榜「迅速結束戰爭」的文件，是否會成為2025年最爭議的「新綏靖」樣板，答案將會揭曉。

