美俄密議結束烏戰「28點方案」 烏克蘭與歐洲惱火被當路人甲

烏克蘭首都基輔近來瀰漫不安氣氛。原則上「烏克蘭的事不能繞過烏克蘭」一直是基輔外交底線，但美國政府近日卻與俄羅斯私下商談一份28點和平架構，未邀請烏方與歐洲盟友參與，引爆烏歐政界強烈反彈。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯直言，任何和平方案若無烏克蘭與歐洲支持，都不可能真正落實。

紐約時報報導，知情烏克蘭官員表示，華府在烏軍前線連連受挫、國內政府又因貪腐醜聞承受壓力之際，試圖推動快速停火；然而，美俄密談的方式引發疑問。對基輔而言，最關鍵的問題在於，美國與俄羅斯談判代表是否獲得真正授權，以及華府當前多線外交路徑到底如何彼此銜接。

基輔與歐洲方面已掌握部分28點內容。據稱，該計畫要求烏克蘭讓出部分領土、限制軍隊規模、不得部署西方維和部隊，並放棄長程武器。這些條件等同照單全收俄方的要求，亦是烏克蘭過去多次明確拒絕的紅線。這類讓步若被強行推進，恐在烏國政壇引發更大動盪。

克里姆林宮則對外保持模糊。對相關問題，俄國總統府發言人佩斯科夫僅稱，普亭8月在阿拉斯加與川普會晤後，莫斯科未提出任何新的和談條件。俄方態度既不否認、也未表態支持，使外界更難判斷美俄協商究竟代表多少官方立場。

與此同時，白宮發言人李維特證實，美國國務卿魯比歐與特使威科夫過去一個月已「低調」研議相關方案，但否認美國要求烏克蘭單方面讓步。她未透露細節，只強調華府「與雙方都保持溝通」。這番說法未能消除烏歐疑慮，反而加深外界對方案內容與過程的不透明批評。