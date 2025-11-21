快訊

趙露思硬起來提告！鎖定17名大嘴巴黑粉「不再是溫柔小姐姐」

主婦「不擅下廚」餐費達2.6萬存不了錢！她改善五個誤區 成功終結外食

穿梭在市場的花式吹捧 老闆與熟客間的美味默契

礦產協議2.0？外媒曝美國強推28點和平計畫 逼澤倫斯基「這天前」簽字

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）9月23日在紐約聯合國總部出席第80屆聯合國大會期間舉行會晤。法新社
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）9月23日在紐約聯合國總部出席第80屆聯合國大會期間舉行會晤。法新社

美國據報近日向烏克蘭總統澤倫斯基示意，必須接受美方草擬的一個28點計畫以結束俄烏戰爭，內容包含建議基輔放棄領土及部分武裝。金融時報20日引述烏克蘭官員報導，基輔正承受巨大壓力，被要求迅速同意這項由美俄共同擬訂的計畫。

這份28點和平計畫由美俄談判代表制定，已獲得美國總統川普支持，預期基輔將做出重大讓步，突破長期以來堅守的紅線。烏克蘭官員指出，川普政府已告知澤倫斯基及其幕僚，白宮正按照一個相當「激進」的時程推動協議，以期在年底前終止戰爭。

烏方官員補充指出，美方官員預期澤倫斯基會在27日、即美國的「感恩節之前」簽署協議，目標則是在本月底向莫斯科提出和平方案，並於12月初前敲定全部程序，但美方時間表看起來極不可能達成，因為澤倫斯基辦公室官員表示，其中數項條款對基輔是明確的紅線，他們正在制定對等提案以提交給美方。同時，烏克蘭民間很可能反對任何被視為讓步或偏袒莫斯科的協議。

烏方官員及一名知情人士表示，美國此番做法類似過去對澤倫斯基施壓、要求他接受苛刻的礦產權協議。一位烏克蘭資深官員直言：「這是礦產協議2.0。」指的是今年稍早烏美兩國歷經數月談判、爭議頗多的協議，將烏克蘭關鍵礦產權利授予美方。

烏克蘭總統辦公室表示：「烏克蘭總統已正式接獲美方一份依其評估、可能有助重啟外交努力的計畫草案。」聲明並指出，基輔「同意開始研議方案細節，以推動戰爭的公正終結」。該辦公室表示，澤倫斯基預計在未來數天與川普通話，討論「當前的外交契機，以及達成和平所需的重要要點」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美前副總統錢尼葬禮於華府舉行 拜登、布希預計出席但川普未獲邀

美停戰計畫不利烏克蘭…澤倫斯基：支持川普 但提議需公正

「澤倫斯基沒得選」美草擬俄烏停戰計畫 要烏割地裁軍

美烏克蘭特使凱洛格傳明年1月離任 烏克蘭失去重要支持者

相關新聞

礦產協議2.0？外媒曝美國強推28點和平計畫 逼澤倫斯基「這天前」簽字

美國據報近日向烏克蘭總統澤倫斯基示意，必須接受美方草擬的一個28點計畫以結束俄烏戰爭，內容包含建議基輔放棄領土及部分武裝...

「澤倫斯基沒得選」美草擬俄烏停戰計畫 要烏割地裁軍

兩位知情人士十九日對路透指稱，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基示意，烏方必須接受美方草擬的一個架構，以結束俄烏戰爭。該架構是一...

美俄密議結束烏戰「28點方案」 烏克蘭與歐洲惱火被當路人甲

烏克蘭首都基輔近來瀰漫不安氣氛。原則上「烏克蘭的事不能繞過烏克蘭」一直是基輔外交底線，但美國政府近日卻與俄羅斯私下商談一...

美停戰計畫不利烏克蘭…澤倫斯基：支持川普 但提議需公正

外傳川普政府草擬新的廿八點俄烏停戰計畫，烏克蘭及歐洲對此措手不及。烏克蘭總統澤倫斯基廿日說，唯有美國總統川普和美國擁有讓...

俄軍空襲影響 烏克蘭仍有超過40萬人無電可用

路透報導，烏克蘭能源官員表示，受俄軍近日大規模襲擊烏克蘭西部影響，截至當地時間20日中午仍有超過40萬人無電可用。

澤倫斯基訪土耳其尋支持：對俄施壓不夠

烏克蘭西部城市特諾皮爾19日面臨俄羅斯大規模無人機和飛彈攻擊，造成三名孩童等至少25人死亡；烏克蘭總統澤倫斯基正出訪土耳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。