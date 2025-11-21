美提俄烏終戰計畫 白宮：對俄烏雙方都有好處

快訊

中央社／ 華盛頓20日專電

烏克蘭政府表示，已收到美方提出有關結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的提案。白宮發言人今天指出，美國持續與俄、烏雙方接觸，談判持續進行，總統川普支持這項計畫，這對俄、烏都是好的計畫，相信雙方應都能接受。

法新社報導，烏方表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已正式收到來自美方的計畫草案，根據美方評估，這份計畫有望推動外交進程。根據一名知情人士提供的細節顯示，計畫似乎呼應俄方在終戰談判上的諸多強硬要求，其中包括烏克蘭需割讓領土給俄羅斯，並限制自身軍隊規模。

對此，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天下午在記者會回應表示，川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）、國務卿盧比歐（MarcoRubio）過去一個月一直在低調制定一項計畫，並與俄羅斯、烏克蘭雙方接觸，以了解這兩國為了達成持久和平而願意做出的承諾。

她強調，美方一直和俄、烏雙方接觸，談判也持續進行中。她不會公開討論該計畫細節，「因為它仍在進行當中，可能會有所變動」。

她還說，川普支持這項計畫，這對俄羅斯和烏克蘭雙方都是好的計畫，「我們相信雙方應該都能接受」。

李威特表示，美國陸軍部長德里斯科（DanDriscoll）今天和烏克蘭總統澤倫斯基會面後，對情勢感到非常樂觀。「我們正和雙方針對結束這場戰爭進行良好對話」。

對於媒體問及，這項計畫草案恐要求烏克蘭作出重大讓步，李威特回應表示，美政府已和俄、烏雙方進行同等程度的對話，川普親自和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、澤倫斯基接觸，他的國安團隊也同樣這樣做。過去一週，魏科夫、盧比歐和一些烏克蘭人士會面，討論這項計畫。

她強調，美國正在傾聽俄烏雙方的意見，以最終達成各方都可接受的解方。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

「澤倫斯基沒得選」美草擬俄烏停戰計畫 要烏割地裁軍

兩位知情人士十九日對路透指稱，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基示意，烏方必須接受美方草擬的一個架構，以結束俄烏戰爭。該架構是一...

美停戰計畫不利烏克蘭…澤倫斯基：支持川普 但提議需公正

外傳川普政府草擬新的廿八點俄烏停戰計畫，烏克蘭及歐洲對此措手不及。烏克蘭總統澤倫斯基廿日說，唯有美國總統川普和美國擁有讓...

俄軍空襲影響 烏克蘭仍有超過40萬人無電可用

路透報導，烏克蘭能源官員表示，受俄軍近日大規模襲擊烏克蘭西部影響，截至當地時間20日中午仍有超過40萬人無電可用。

澤倫斯基訪土耳其尋支持：對俄施壓不夠

烏克蘭西部城市特諾皮爾19日面臨俄羅斯大規模無人機和飛彈攻擊，造成三名孩童等至少25人死亡；烏克蘭總統澤倫斯基正出訪土耳...

華府援烏致飛彈短缺　日本首度向美出口愛國者飛彈

多名相關人士透露，日本政府已向美國出口航空自衛隊的「愛國者」地對空攔截飛彈。這是自2023年放寬規定以來，日本首度向授權...

偏袒俄國到極點？美俄擬「28點計畫」逼烏接受 等同拱手讓主權

美國政府高層近數周來先後與俄羅斯總統特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）及烏克蘭官員磋商後，低調擬定一項涵蓋...

