俄軍在烏克蘭東部持續推進 宣稱重奪庫皮揚斯克市

中央社／ 莫斯科20日綜合外電報導

俄羅斯軍隊近來持續在烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）推進，並於今天宣稱，再次攻下烏軍重要堡壘庫皮揚斯克市（Kupiansk）。

法新社報導，庫皮揚斯克在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭首日即告淪陷，同年9月烏軍收復這處鐵路樞紐。但最近幾個月，烏軍在前線處於劣勢。

根據電視轉播內容，西部集團軍指揮官庫佐夫列夫（Sergei Kuzovlev）向總統普丁（Vladimir Putin）報告說，俄軍「已經完成解放庫皮揚斯克市」，他還說該市是「烏克蘭防線上的關鍵環節」。

衝突爆發前，庫皮揚斯克約有5萬5000名居民。

在傳出上述消息之際，烏克蘭已正式收到美國提出的終戰提案。根據一名知情高層人士對法新社的說法，該提案似乎呼應俄方的強硬要求，要烏克蘭讓渡俄方目前控制的領土。

稍早俄羅斯克里姆林宮另表示，在俄軍對烏克蘭發動攻勢之際，普丁今天視察一處軍隊指揮所，並聽取軍官們關於前線局勢的報告。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「總統兼最高統帥視察了西部集團軍的一個指揮所，並與參謀長開會。」他並未說明該指揮所位於俄羅斯境內或俄軍占領的烏克蘭領土。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

