美提俄烏終戰計畫…澤倫斯基已收到 預計與川普通話

中央社／ 基輔20日綜合外電報導

烏克蘭政府今天表示，已收到美方提出的「計畫草案」，內容包括結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的提案。

烏方還說，已準備好與華府就其內容進行交涉，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計未來幾天內會與美國總統川普（Donald Trump）通話。

法新社報導，澤倫斯基辦公室發布的聲明寫道：「烏克蘭總統已正式收到來自美方的計畫草案，根據美方評估，這份計畫有望推動外交進程。」

烏方並未透露計畫內容，但一名知情人士提供給法新社的細節顯示，計畫似乎呼應俄羅斯方面在終戰談判上的諸多強硬要求，其中包括烏克蘭需割讓領土給俄羅斯，並限制自身軍隊規模。

在烏國首都基輔與美國軍官會談後，澤倫斯基辦公室稱「同意著手進行計畫要點，來確保戰爭以有尊嚴的方式結束」。

聲明並提到：「我們現在準備與美方以及我們在歐洲和世界各地的夥伴進行有建設性的合作，以實現和平。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美前副總統錢尼葬禮於華府舉行 拜登、布希預計出席但川普未獲邀

美烏克蘭特使凱洛格傳明年1月離任 烏克蘭失去重要支持者

澤倫斯基訪土耳其尋支持：對俄施壓不夠

川普自誇控通膨、美國進入「黃金時代」…網曝真實慘況酸爆

相關新聞

「澤倫斯基沒得選」美草擬俄烏停戰計畫 要烏割地裁軍

兩位知情人士十九日對路透指稱，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基示意，烏方必須接受美方草擬的一個架構，以結束俄烏戰爭。該架構是一...

美停戰計畫不利烏...澤倫斯基：支持川普 但提議需公正

外傳川普政府草擬新的廿八點俄烏停戰計畫，烏克蘭及歐洲對此措手不及。烏克蘭總統澤倫斯基廿日說，唯有美國總統川普和美國擁有讓...

俄軍空襲影響 烏克蘭仍有超過40萬人無電可用

路透報導，烏克蘭能源官員表示，受俄軍近日大規模襲擊烏克蘭西部影響，截至當地時間20日中午仍有超過40萬人無電可用。

澤倫斯基訪土耳其尋支持：對俄施壓不夠

烏克蘭西部城市特諾皮爾19日面臨俄羅斯大規模無人機和飛彈攻擊，造成三名孩童等至少25人死亡；烏克蘭總統澤倫斯基正出訪土耳...

華府援烏致飛彈短缺　日本首度向美出口愛國者飛彈

多名相關人士透露，日本政府已向美國出口航空自衛隊的「愛國者」地對空攔截飛彈。這是自2023年放寬規定以來，日本首度向授權...

偏袒俄國到極點？美俄擬「28點計畫」逼烏接受 等同拱手讓主權

美國政府高層近數周來先後與俄羅斯總統特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）及烏克蘭官員磋商後，低調擬定一項涵蓋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。