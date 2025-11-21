美提俄烏終戰計畫…澤倫斯基已收到 預計與川普通話
烏克蘭政府今天表示，已收到美方提出的「計畫草案」，內容包括結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的提案。
烏方還說，已準備好與華府就其內容進行交涉，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計未來幾天內會與美國總統川普（Donald Trump）通話。
法新社報導，澤倫斯基辦公室發布的聲明寫道：「烏克蘭總統已正式收到來自美方的計畫草案，根據美方評估，這份計畫有望推動外交進程。」
烏方並未透露計畫內容，但一名知情人士提供給法新社的細節顯示，計畫似乎呼應俄羅斯方面在終戰談判上的諸多強硬要求，其中包括烏克蘭需割讓領土給俄羅斯，並限制自身軍隊規模。
在烏國首都基輔與美國軍官會談後，澤倫斯基辦公室稱「同意著手進行計畫要點，來確保戰爭以有尊嚴的方式結束」。
聲明並提到：「我們現在準備與美方以及我們在歐洲和世界各地的夥伴進行有建設性的合作，以實現和平。」
