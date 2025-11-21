美停戰計畫不利烏...澤倫斯基：支持川普 但提議需公正

外傳川普政府草擬新的廿八點俄烏停戰計畫，烏克蘭及歐洲對此措手不及。烏克蘭總統澤倫斯基廿日說，唯有美國總統川普和美國擁有讓這場戰爭徹底結束的足夠實力，支持川普每項關於化解衝突的有力且「公正」提議。相當於歐盟外長的歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯同日也說，任何有關烏克蘭的和平計畫，烏歐都必須參與。

美國陸軍部長德里斯科所率的代表團十九日晚間抵基輔，廿日可望和澤倫斯基會面，這是川普一月回任後訪烏的五角大廈最高層級官員。英國廣播公司（ＢＢＣ）廿日報導，美國陸軍發言人巴特勒說，德里斯科十九日抵基輔時，並未向烏方提及上述計畫，該代表團此行旨在代表川普政府執行事實調查任務，和烏方官員會晤及討論結束這場戰爭的作為。

卡拉斯廿日在比利時布魯塞爾出席歐盟國家外長會議前提到，若任何計畫要奏效，皆需烏克蘭及歐洲人民的參與，且「我們還沒看到俄方做出任何讓步；我們樂見一切有意義的作為，以結束這場戰爭，但得是公正與持久的和平」。

法國外長巴霍廿日明言，和平不能代表烏克蘭投降；德國總理梅爾茨十九日也說，柏林正協助基輔配備「遠程火力」武器系統，且不排除直接在烏克蘭境內製造。

美國新聞網站Axios十九日引述兩位知情人士報導，卡達和土耳其也參與擬定新計畫。川普政府認為，卡土兩國此前也促成加薩停火，應該也有助結束俄烏戰爭。

美方官員指稱，美國中東特使威科夫原定十九日赴土耳其安卡拉，和澤倫斯基及土耳其外長費丹舉行會談。但在澤倫斯基推翻其國安顧問烏梅洛夫上周末與威科夫在邁阿密就該計畫達成的多項共識，且表明對該計畫沒興趣後，威科夫就延後安卡拉行。

澤倫斯基十九日則仍赴安卡拉和土耳其總統厄多安會面，並轉述厄多安已表達願提供俄烏談判的場地；厄多安也呼籲俄烏繼五至七月後，在土耳其伊斯坦堡展開第四輪談判。

美國官員指稱，澤倫斯基帶另一個與歐洲盟友共同草擬，但俄羅斯絕不會接受的版本訪土。德國外長瓦德福十九日也對媒體坦言，完全未獲美方告知該計畫的詳情。