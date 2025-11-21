「澤倫斯基沒得選」美草擬俄烏停戰計畫 要烏割地裁軍

兩位知情人士十九日對路透指稱，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基示意，烏方必須接受美方草擬的一個架構，以結束俄烏戰爭。該架構是一項包含廿八點內容的計畫，提議基輔放棄領土及部分武裝。華爾街日報十九日報導，美國總統川普支持這項計畫。

英國衛報十九日報導說，此一美俄兩國官員已悄悄草擬的新計畫，將對烏克蘭強行採取嚴苛措施，將因此讓俄羅斯對烏克蘭的軍事和政治主權擁有空前的控制權。該計畫很可能被基輔視為對莫斯科投降或一紙降書。

路透十九日報導，鑒於事涉敏感而要求匿名的上述兩位人士說，上述計畫還包括裁減烏克蘭武裝部隊的規模。這兩人還說，華府想要基輔接受該計畫中的這些主要重點。值此烏克蘭面臨俄國在烏東進一步攻城掠地，與澤倫斯基處理貪瀆醜聞、烏克蘭國會同日將能源部長格林丘克和司法部長加盧申科免職之際，美國這樣的提案，將代表基輔的一個重大挫折。

另據華盛頓郵報、美國國家廣播公司（ＮＢＣ）及美國新聞網站Axios報導，一位西方國家官員直言，鑒於貪瀆案的調查，澤倫斯基能迴旋的餘地更小；若放棄烏克蘭的安全立場，只會進一步削弱他的國內地位；美方正為該計畫施壓澤倫斯基，而他恐別無選擇。

美國政治新聞網站Politico十九日引述白宮高官報導，各方有望在十一月底前就俄烏停戰的架構達成協議，甚至可能最快就在本周。

一位烏克蘭官員稍早對路透聲稱，基輔已經接收到關於一套美國提案的「信號」，以結束俄烏戰爭，而華府已和莫斯科討論這些提案。上述兩位人士表示，在這些提案的準備工作上，烏克蘭沒有任何角色。白宮及美國國務院均尚未對此置評。

該計畫由俄國總統普亭投資特使兼俄國直接投資基金（ＲＤＩＦ）負責人德米特里耶夫、美國中東特使威科夫、美國副總統范斯、美國國務卿魯比歐及川普女婿庫許納談判後所擬。

威科夫上周末在美國邁阿密會見澤倫斯基國安顧問烏梅洛夫，討論上述計畫。威科夫明言，儘管其中包含基輔長期視為不可跨越的紅線，但仍希望澤倫斯基能接受。

一位美國政府高官明言，川普並不認為，協助烏克蘭拿回至今被俄國占據的領土，是他的責任；他的目標在於達成一項讓俄烏停戰的協議。

知情美國官員指稱，該計畫要求烏克蘭將整個烏東頓巴斯地區割讓給俄國，包含現由基輔實效控制的土地，且必須同意裁軍一半，至少幾年內都不得加入北約（ＮＡＴＯ）；禁止烏克蘭再獲得射程能深入俄國腹地的西方遠程武器；烏克蘭境內也不得駐紮國際維和部隊；另要求承認俄語為官方語言，賦予俄國東正教地方教會正式的地位。俄國則將承諾不再攻擊烏克蘭或其他歐洲國家，並藉由國內法確立此一承諾。

該計畫內容很籠統，「極為偏向俄國」；烏克蘭並未參與研擬該計畫，僅在事後被告知大致的架構，並不知曉詳情，也未獲諮詢。