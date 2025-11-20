俄軍空襲影響 烏克蘭仍有超過40萬人無電可用

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭基輔市中心18日停電。美聯社
烏克蘭基輔市中心18日停電。美聯社

路透報導，烏克蘭能源官員表示，受俄軍近日大規模襲擊烏克蘭西部影響，截至當地時間20日中午仍有超過40萬人無電可用。

這次俄軍襲擊導致烏克蘭核電廠發電量減少。俄軍近幾個月來對烏克蘭基礎設施加強襲擊次數和強度，攻擊目標包括天然氣、能源和配送設施，讓整個城市陷入黑暗。

烏克蘭國家核能公司（Energoatom）一名代表告訴路透，烏克蘭一半的電力來自三座核電廠，由於輸電線路和變壓器損壞，迫使這些核電廠減少發電量。

聯合國國際原子能總署（IAEA）也證實，俄軍18日發動空襲後，烏克蘭核電廠發電量減少，因為電廠和高壓輸電線路失去連接。

烏克蘭國家核能公司說，發電量減少狀況至20日仍沒有改變。同時，烏克蘭國家輸配電業者Ukrenergo負責人扎伊琴科（Vitaliy Zaichenko）告訴國家電視台，幾乎全國都在限電，停電時間長達16小時。

烏克蘭前線地區如切爾尼戈夫州（Chernihiv）、蘇米州（Sumy）、哈爾科夫州、聶伯羅彼得羅夫斯克州及黑海港市敖德薩供電受到的影響最嚴重。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

