烏克蘭：自俄羅斯接收1000具遺體
烏克蘭今天表示，已經接收到來自俄羅斯的1000具遺體。莫斯科方面稱，那是在戰爭中陣亡的烏克蘭士兵。這是雙方最近一次遺體交還行動。
法新社報導，戰俘和陣亡士兵遺體交換是2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，基輔和莫斯科之間仍持續進行的少數合作領域之一。
烏克蘭機構「戰俘處遇協調總部」（CoordinationHeadquarters for the Treatment of Prisoners of War）在社群媒體上表示：「今天進行遺體運送返國作業。俄方宣稱是烏克蘭軍人的1000具遺體已歸返烏克蘭。」
該機構指出，調查人員和專家「將盡快展開必要驗證，確認歸返遺體的身分」。
俄羅斯國營媒體引述未具名消息人士報導，以這1000具烏軍遺體交換30具俄軍遺體。
根據公開資訊，自戰爭爆發以來，烏克蘭已經從俄羅斯接回共計1萬5000具遺體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言