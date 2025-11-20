俄羅斯夜襲烏克蘭西部 公寓大樓26死仍有22人失聯

快訊

中央社／ 基輔20日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯昨天襲擊西部特諾皮爾巿，已確認造成包括3名兒童在內的26人喪生，仍有22人下落不明。

法新社報導，一枚飛彈炸毀特諾皮爾市（Ternopil）一棟公寓的頂樓，搜救人員在瓦礫堆中奮力搜尋生還者。這是自從2022年2月俄羅斯入侵以來，西部所遭遇傷亡最慘重攻擊之一。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上表示：「我們的救難人員整夜都在特諾皮爾奔忙，搜索與救援行動仍在持續，仍有22人失蹤。」他指出，來自數個地區的超過200名搜救人員派赴當地投入救援。

烏克蘭緊急服務部門向法新社證實，目前有超過20人仍然失聯。

該部門發言人霍倫日（Oleksandr Khorunzhy）告訴法新社：「目前有超過20人失聯。在我們拆除建築並完成撤底搜查之前，無法提供任何資訊。」

緊急服務部門昨天深夜發布照片顯示，救難人員摸黑在瓦礫堆間作業，並利用吊車抵達這棟典型蘇聯時代公寓已經遭到摧毀的頂部。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
澤倫斯基訪土耳其尋支持：對俄施壓不夠

烏克蘭西部城市特諾皮爾19日面臨俄羅斯大規模無人機和飛彈攻擊，造成三名孩童等至少25人死亡；烏克蘭總統澤倫斯基正出訪土耳...

華府援烏致飛彈短缺　日本首度向美出口愛國者飛彈

多名相關人士透露，日本政府已向美國出口航空自衛隊的「愛國者」地對空攔截飛彈。這是自2023年放寬規定以來，日本首度向授權...

偏袒俄國到極點？美俄擬「28點計畫」逼烏接受 等同拱手讓主權

美國政府高層近數周來先後與俄羅斯總統特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）及烏克蘭官員磋商後，低調擬定一項涵蓋...

媒體：美俄秘密磋商28點和平計劃 美軍高官罕見訪基輔

（德國之聲中文網）《政客》（Politico）雜志援引知情人士的話稱，美國陸軍部長丹·德裡斯科爾（Dan Driscoll）和陸軍參謀長蘭迪·喬治將軍（Randy George）將在基輔與烏克蘭總統澤

路透：美國要烏克蘭認了 用割地與裁軍交換止戰

2位知情人士19日對路透指稱，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基示意，烏方必須接受美方草擬的1個架構，以結束俄烏戰爭。該架構提議...

澤倫斯基訪土爭支持 俄國空襲烏克蘭西部至少25死

美聯社19日報導，烏克蘭當局當天說，俄羅斯夜間向烏國西部城市特諾皮爾的大規模無人機和飛彈攻擊，造成3名孩童等至少25人死...

