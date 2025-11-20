偏袒俄國到極點？美俄擬「28點計畫」逼烏接受 等同拱手讓主權

美國政府高層近數周來先後與俄羅斯總統特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）及烏克蘭官員磋商後，低調擬定一項涵蓋28點的新和平構想，試圖終結俄烏戰爭，但其內容預期將要求基輔作出重大讓步。美國總統川普已批准該計畫，美方也正敦促烏克蘭總統澤倫斯基接受。

金融時報與NBC新聞報導，這個計畫計畫仍停留在框架階段，由多名俄、美官員共同參與設計。除德米崔耶夫外，美國總統特使威科夫、副總統范斯、國務卿魯比奧以及川普的女婿庫許納都參與其中。

2位知情人士透露，威科夫本周把這個計畫傳達給基輔。他在邁阿密會見烏克蘭國家安全與國防委員會秘書、前國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov），並討論28點提案。威科夫明言，即便計畫中包含烏克蘭長年視為不可跨越的紅線，他仍希望澤倫斯基予以接受。

然而，其中一位知情人士指出，如果基輔接受，將等同於放棄烏克蘭主權，並稱此舉是俄羅斯試圖「玩弄」渴望「展現進展」的川普政府。

根據知情人士說法，計畫要求烏克蘭割讓烏東頓巴斯的剩餘地區，包括目前由基輔掌控的部分，同時把軍隊規模砍半。更關鍵的是，提案要求烏克蘭放棄部分武器類型，並撤回對其防禦極為重要的美國軍援。此外，烏克蘭境內不得駐有外國軍隊，也不得再獲得可深入俄境的西方長程武器。提案並要求承認俄語為官方國家語言，並賦予俄羅斯東正教會地方分支正式地位，與克里姆林宮長期政治訴求一致。

華爾街日報報導，作為交換，美國官員指出，莫斯科將承諾不再攻擊烏克蘭或歐洲其他國家，並在國內立法將此承諾明文化。

一位知情人士形容該文件非常籠統，「極度偏向俄羅斯」。另一位知情人士則稱，這個方案對普亭「非常有利」一位接近烏克蘭政府的消息人士和一位熟知此事的歐洲官員透露，烏克蘭並未參與擬議和平計畫的制定，僅被告知大致框架，但未獲知詳細內容，也未被要求提供意見。

烏方消息人士表示，提案推出的時間點並非巧合，正值澤倫斯基政府深陷嚴重貪腐醜聞，克里姆林宮可能藉此試圖利用烏克蘭內部的弱勢。而澤倫斯基政府的困境也給了華府一個機會，可以再次向基輔施壓，迫使其接受一項可能不太有利的協議。

但一名西方官員反駁此論點，認為貪腐調查讓澤倫斯基的讓步空間更小，若在核心安全立場上退讓，只會更加削弱自己在國內的聲望。