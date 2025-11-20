媒體：美俄秘密磋商28點和平計劃 美軍高官罕見訪基輔

（德國之聲中文網）《政客》（Politico）雜志援引知情人士的話稱，美國陸軍部長丹·德裡斯科爾（Dan Driscoll）和陸軍參謀長蘭迪·喬治將軍（Randy George）將在基輔與烏克蘭總統澤連斯基、高級指揮官和議員會面。會談預計將涵蓋烏克蘭的戰場需求和更廣泛的戰略，包括重啟與莫斯科陷入僵局的和平進程。

《華爾街日報》稱，白宮之所以請陸軍部長德裡斯科爾和陸軍參謀長喬治將軍出面，部分原因是希望莫斯科能夠更好地回應軍事調解人，而之前的努力大多徒勞無功。《華爾街日報》還援引消息人士報道稱，德裡斯科爾預計還將在晚些時候與俄羅斯官員會面。

白宮和五角大樓均未立即對此發表評論。

自特朗普1月就任總統以來，其政府高級官員訪問基輔的次數很少，

大多數接觸都是在第三國或通過視頻進行的，因此德裡斯科爾和喬治的此次訪問顯得尤為不同尋常。

美俄秘密磋商新的烏克蘭和平計劃

新聞網站Axios本周二援引美國和俄羅斯官員的話報道，特朗普政府一直在與俄羅斯秘密磋商，以制定一項結束烏克蘭戰爭的新計劃。這一由美國特使史蒂夫·維特科夫（Steve Witkoff）牽頭起草的計劃包含28點內容，涵蓋烏克蘭和平和安全保障、歐洲安全、未來的美俄關系以及華盛頓與烏克蘭的關系等四個方面。 目前尚不清楚該計劃將如何處理烏克蘭東部領土控制等爭議性問題——俄羅斯軍隊一直在該地區推進，但其控制的土地遠少於克裡姆林宮的要求。

Axios援引俄羅斯特使基裡爾·德米特裡耶夫（Kirill Dmitriev）的話說，新計劃以美國總統特朗普和俄羅斯總統普京8月份在阿拉斯加達成的原則為基礎，試圖提出一項“既能解決烏克蘭沖突，又能恢復美俄關系，並解決俄羅斯安全關切”的提案。 他說：“這實際上是一個更廣泛的框架，其核心是‘我們如何才能真正為歐洲，而不僅僅是烏克蘭，帶來持久的安全’。”德米特裡耶夫對該協議的前景表示樂觀，稱與以往不同，“我們感到俄羅斯的立場真正得到了重視”。

消息人士：基輔未參加方案制定

一位烏克蘭高級官員本周三告訴路透社，烏克蘭已收到美國與俄羅斯就一系列旨在結束戰爭的提議進行討論的“信號”，但基輔並未參與這些方案的制定。

來自烏克蘭和美國官員的消息稱，美國特使維特科夫原定於本周三在土耳其會見烏克蘭總統澤連斯基，但他推遲了行程。一位烏克蘭官員向Axios證實，維特科夫本周早些時候在邁阿密與澤連斯基的國家安全顧問魯斯特姆-烏梅羅夫（Rustem Umerov）會面時已經討論了結束烏克蘭戰爭的新計劃。

美國陸軍高級官員此次訪問基輔之際，俄羅斯軍隊正沿著部分前線逐步推進，並加大了對烏克蘭城市和能源基礎設施的導彈和無人機襲擊力度，而基輔的西方盟友則在尋求新的途徑來維持對烏克蘭的武器彈藥供應。

波蘭及其盟國的飛機於本周三清晨部署到位，以確保波蘭領空的安全。此前，俄羅斯對烏克蘭西部靠近波蘭邊境的地區發動了空襲。

特朗普曾多次承諾迅速結束烏克蘭戰爭，並敦促其顧問與基輔和莫斯科試探停火方案，這在歐洲部分地區引發了不安，擔心協議會鞏固俄羅斯對被烏克蘭佔領土的控制。

（路透社、axios等）

