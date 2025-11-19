澤倫斯基訪土爭支持 俄國空襲烏克蘭西部至少25死

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭西部城市特諾皮爾的公寓大樓遭俄國空襲，19日可見受損並冒出濃煙。法新社
烏克蘭西部城市特諾皮爾的公寓大樓遭俄國空襲，19日可見受損並冒出濃煙。法新社

美聯社19日報導，烏克蘭當局當天說，俄羅斯夜間向烏國西部城市特諾皮爾的大規模無人機和飛彈攻擊，造成3名孩童等至少25人死亡。該市距離北約盟國波蘭邊境約200公里。

烏國內政部長克利孟科說，特諾皮爾的兩個九層樓公寓大樓遇襲，救援人員正在廢墟搜尋倖存者。緊急事務部門稱至少73人受傷，包括15名孩童。

烏國空軍說，俄國漏夜向烏國多處目標發射476架攻擊和誘餌無人機，以及47枚巡弋飛彈等48枚飛彈，防空系統攔截41枚巡弋飛彈，西方提供的F-16和幻象2000戰機至少攔截10枚。

烏克蘭總統澤倫斯基正出訪土耳其尋求外交支持，他在通訊軟體Telegram說，每次對平民生活的公然攻擊都表明，對俄國施壓的力道還不夠。

澤倫斯基說，19日稍晚將會晤土耳其總統厄多安。此舉旨在透過外交手段孤立俄國總統普亭並加強國際社會對其施壓，但普亭迄今拒絕妥協。

澤倫斯基還說，「我們看到來自美國的若干立場和信號」，可拭目以待。他未對此詳述。美國對俄國石油產業的新一輪制裁預計21日生效。美方先前宣布對俄國最大石油公司俄羅斯石油公司和路克石油公司祭制裁。

一位土耳其高官曾說，美國總統川普的特使威科夫將與澤倫斯基一同訪土，但後來改口稱威科夫不會前往。美媒Axios在18日引述美俄官員報導，川普政府正持續與俄國祕密協商制定一項新的停戰計畫，威科夫正領導規畫該計畫，已和俄方代表廣泛討論。烏國官員說，威科夫日前也和澤倫斯基的安全顧問討論該計畫。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
