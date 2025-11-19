快訊

俄飛彈無人機襲烏克蘭西部 基輔：再次攻擊能源設施

中央社／ 利維夫19日綜合外電報導
圖為2025年11月19日，俄羅斯入侵烏克蘭期間，烏克蘭西部城市利維夫遭到大規模無人機和飛彈襲擊，城市天際線上空升起滾滾濃煙。法國新聞社
圖為2025年11月19日，俄羅斯入侵烏克蘭期間，烏克蘭西部城市利維夫遭到大規模無人機和飛彈襲擊，城市天際線上空升起滾滾濃煙。法國新聞社

烏克蘭軍方通報俄羅斯發動飛彈及無人機攻擊後，烏克蘭媒體與路透社目擊者報導，烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）及特諾皮爾（Ternopil）今天發生爆炸。

路透社報導，烏克蘭能源部在通訊軟體Telegram表示：「俄羅斯再次攻擊我們的能源基礎設施。」「烏克蘭多個地區已實施緊急停電措施。」

目前損害的全部情況尚不明朗。

烏克蘭國營媒體報導，特諾皮爾有一棟多層住宅大樓遭擊中。路透社目擊者則表示，利維夫在攻擊期間出現停電情形。

利維夫州州長科齊茨基（Maksym Kozytskyi）在Telegram指出，攻擊造成一處能源設施受損，並擊中利維夫地區一處工業設施，但未造成人員傷亡，未再透露更多細節。

烏克蘭新聞監測Telegram頻道所分享的畫面顯示，特諾皮爾一棟高樓的上層遭到破壞，濃密黑煙直衝天際，橘紅色火焰在煙霧中持續燃燒。

與烏克蘭西部接壤的北約成員國波蘭，為保障領空安全，已暫時關閉東南部熱舒夫（Rzeszow）及盧布林（Lublin）兩座機場，同時派遣波蘭及盟軍軍機升空戒備。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭


