Politico：美陸軍高官突訪基輔 盼重啟俄烏和平談判

美國政治新聞網站Politico今天報導，川普政府的兩位陸軍高層官員罕見地在戰時訪問基輔，將與烏克蘭領導階層進行未公開行程的會談，試圖重啟與俄羅斯停滯的和平談判。

Politico引述知情人士指出，陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）與陸軍參謀長喬治上將（GeneralRandy George）預定與烏克蘭總統澤倫斯基、高階指揮官與國會議員會面。

「華爾街日報」另引述消息人士報導，德里斯科稍後也預計與俄羅斯官員會面。

白宮與五角大廈尚未對此發表評論。

美國數位新聞媒體Axios昨天引述美俄官員報導，川普政府一直在與俄羅斯秘密研擬結束烏克蘭戰爭的新方案。

「華爾街日報」指出，白宮之所以求助德里斯科及高階軍方指揮官，部分原因是希望莫斯科對軍方中間人反應較佳，也因先前的努力多半徒勞，使政府感到挫折。

這次基輔訪問之際，俄軍持續在前線部分地帶緩慢推進，同時加強對烏克蘭城市與能源基礎設施的飛彈與無人機攻擊，而烏克蘭的西方盟友也在尋找新的方式維持武器與彈藥供應。