快訊

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

「老人住在自宅熟悉的家」其實很危險！專家籲及早做晚年居所規劃

俄軍連3日攻擊哈爾科夫 飛彈夜襲釀32傷

中央社／ 基輔19日綜合外電報導

烏克蘭東部哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）今天凌晨表示，俄羅斯昨夜對哈爾科夫（Kharkiv）發動飛彈攻擊，造成至少32人受傷，這是當地3天內遭遇的第3次類似攻擊。

近幾個月來，俄軍加強每日的無人機和飛彈轟炸攻勢，目標鎖定烏克蘭的能源基礎設施，並在冬季來臨前襲擊多處平民場所。

西涅古波夫表示，在最近這波夜間攻擊中，至少有32人受傷，其中包括兩名孩童和一名18歲少女。

他在通訊平台Telegram上寫道：「一名9歲女孩在敵人對哈爾科夫的砲擊中受傷。醫生正在為孩子提供所有必要的協助。」

法新社報導，一名13歲的女孩也受了傷，另有6人住院治療。

西涅古波夫指出，哈爾科夫市的斯洛比茨基（Slobidsky）和奧斯諾維揚斯基（Osnoviansky）兩個行政區遭到11架無人機襲擊，導致一棟9層樓建築起火，並損壞了汽車、車庫和一間超市。

國營媒體烏克蘭公共廣播公司（Suspilne）引述地區緊急服務發言人瓦西連科（Yevgen Vasylenko）的說法報導，這兩個行政區發生了4起火災。

瓦西連科說，救援人員和警方從一棟高樓建築煙霧瀰漫的入口處疏散了48人，其中包括3名孩童。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美批准對烏克蘭軍售 協助升級與維護愛國者系統

新普衝無人機 電池模組銷售台、美系廠商

創泓攻無人機 報捷

澤倫斯基：俄軍夜襲烏克蘭釀4死 針對民眾與民用設施

相關新聞

川普重啟斡旋俄烏停戰 派陸軍高層赴烏並與俄秘密磋商新計畫

美國總統川普的政府為重啟談判，以結束俄羅斯與烏克蘭的戰爭，近日做出最新嘗試，一方面於19日派出一支國防部高階代表團前往基...

法國將具體援烏 贈烏克蘭百架戰機

法國罕見給出具體援助承諾，將在10年內給1百台F4戰機！烏克蘭總統澤倫斯基18日在巴黎附近的空軍基地與法國…

美參院共和黨人推法案制裁俄國貿易夥伴 川普表態支持

美國聯邦參議院共和黨人正推動制裁俄羅斯貿易夥伴的法案，特別針對俄國能源主要消費國，例如中國與印度。美國總統川普今天表態支...

澤倫斯基與馬克宏簽署意向書 擬購100架法國飆風戰機

烏克蘭總統澤倫斯基今天與法國總統馬克宏簽署意向書，計畫購買100架法國飆風戰機（Rafale），強化對抗俄羅斯入侵的能力

俄襲擊烏克蘭敖德薩港口及能源設施 近4萬戶停電

烏克蘭緊急救援部門今天表示，俄羅斯對烏克蘭南部敖德薩（Odesa）地區發動襲擊，引發港口和能源基礎設施大火，有近4萬戶停...

俄飛彈夜襲烏東城市巴拉克利亞 3死10傷

烏克蘭哈爾科夫州州長希內胡柏夫今天表示，俄羅斯對烏東城市巴拉克利亞發動飛彈攻擊，造成3人喪命、10人受傷，傷者包括3名青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。