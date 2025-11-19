川普重啟斡旋俄烏停戰 派陸軍高層赴烏並與俄秘密磋商新計畫

美國總統川普的政府為重啟談判，以結束俄羅斯與烏克蘭的戰爭，近日做出最新嘗試，一方面於19日派出一支國防部高階代表團前往基輔進行會談，同時也持續與俄羅斯秘密協商，起草新的終戰計畫。

《華爾街日報》18日引述2位官員獨家報導，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）、美國歐非陸軍司令唐納休上將（Chris Donahue）及陸軍參謀長喬治上將（Randy George），計畫安排與烏克蘭總統澤倫斯基及其他烏方官員會談，並會晤高級軍事與產業代表。德里斯科正計畫稍後會晤俄方官員。

白宮選擇由德里斯科及資深軍官出面，部分原因是判斷莫斯科對軍事管道的斡旋較不排斥，另一方面也是因先前多項外交努力未能取得突破而感到挫折。

一位資深政府官員表示：「德里斯科部長前往烏克蘭以掌握當地實際情況，將參加烏克蘭的會議，並將他的發現回報白宮。總統已明確表示，是時候停止殺戮並達成結束戰爭的協議。」另一位官員指出，德里斯科的任務是受川普委託，重啟和平談判。

德里斯科的上司、美國國防部長赫塞斯就任以來尚未訪問基輔，決定派遣陸軍文職首長前往基輔相當罕見。據透露，派德里斯科先赴烏克蘭再前往俄羅斯的想法，源自川普與副總統范斯的一次談話，而德里斯科與范斯同為耶魯法學院校友。川普過去也常依賴非傳統特使，例如現任中東特使威科夫之前是房地產開發商。但目前仍不清楚德里斯科是否向澤倫斯基透露白宮擬提出的新案。

Axios則報導，美俄一直在秘密磋商起草的新計畫包含28項要點，分為克蘭和平、安全保證、歐洲安全，以及美國未來與俄烏雙方關係等4大類。這個美方計畫的靈感來自川普成功推動的加薩走廊和平協議，目前尚不清楚烏克蘭及其歐洲支持者會如何看待此計畫，也不清楚計畫將如何處理爭議議題，例如烏東領土的控制權。

一位美國官員表示，威科夫負責主導草案，並與俄羅斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）進行深入討論。德米崔耶夫17日受訪表示，他在10月24日至26日訪問邁阿密期間，曾與威科夫及川普陣營成員對話，並對協議前景持樂觀態度，因為與過去不同，「我們感覺俄方立場真的被聽到了」。