傳川普政府正與俄密商 研擬結束俄烏戰爭計畫

美國數位新聞媒體 Axios今天引述美國與俄羅斯官員說法報導，川普政府一直在與俄羅斯秘密磋商，研擬一項結束在烏克蘭戰爭的新方案。

消息來源向Axios透露，這28點計畫是受到美國總統川普的加薩停火計畫啟發，內容與加薩方案類似，包含「烏克蘭和平、安全保障、歐洲安全，以及美國與俄羅斯、烏克蘭的未來關係」。

Axios引述美方官員說法，美國特使魏科夫（SteveWitkoff）負責主導擬定這項計畫，並「已經與俄羅斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）進行多次深入討論」。

烏克蘭一位官員表示，魏科夫本週稍早在邁阿密（Miami）與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskiyy）的國安顧問烏梅洛夫（Rustem Umerov）討論此一計畫。

另有美國官員告訴Axios，白宮已開始就此提案向歐洲官員進行簡報。

路透社向白宮求證時，尚未獲得立即答覆。