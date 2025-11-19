歐盟受制經濟關係 難對中國施壓俄烏戰爭

快訊

中央社／ 布魯塞爾18日綜合外電報導

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，歐盟與中國之間經濟關係深厚，這限制了歐盟對北京在俄羅斯入侵烏克蘭一事上施壓的能力。

彭博報導，卡拉斯今天在布魯塞爾（Brussels）舉行的彭博活動上指出：「中國也有能力傷害你，這就是問題所在。如果你不願意承受他們可能施加的代價，那你就很難有所行動。」

歐盟已在10月對多家中國企業實施了限制措施；值此之際，歐盟正試著敦促北京，別再協助俄羅斯迴避戰爭期間的制裁。

卡拉斯說，如果沒有中國對俄國的支持，俄國在烏克蘭的戰爭早就結束。

不過，她又說，從大方向來看，每當歐盟針對中國祭出制裁時，勢必得付出代價，因為北京掌控歐洲供應鏈，中國本身仍是歐洲重要的出口市場。

近幾週，歐盟發現自身企業也面臨風險，主要是北京限制了稀土礦物出貨，從電動車電池到軍事設備都少不了稀土，歐洲企業如今都須申請許可，才能獲得相關資源。

卡拉斯呼籲盟友共同應對中國，她指出美國、英國、澳洲、日本等國家也同樣受到北京舉動的影響。

她說：「問題就在於我們並未團結一致行動。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
