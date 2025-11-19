澤倫斯基訪馬德里 西班牙承諾援烏約300億元

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天訪問西班牙首都馬德里之際，西班牙政府承諾提供8億1700萬歐元（約新台幣300億元）的援助，其中包含軍援等項目。

路透社報導，這波援助是雙方去年簽署協議的一部分。澤倫斯基去年5月造訪馬德里期間，與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）簽署為期10年的雙邊安全協議，協議計劃每年提供烏克蘭10億歐元。

而這次的援助方案之中，防衛裝備將達3億歐元。

桑傑士今天在聯合記者會宣布，作為援助計畫的一部分，西班牙將根據「烏克蘭優先需求清單」（PURL），採購價值1億歐元的美國軍事裝備。

援助計畫也包含2億歐元的信用貸款，用於支持企業投資烏克蘭重建，而且特別聚焦於能源、交通及水資源管理領域。

桑傑士提到這筆援助時也表示，「首先，先讓烏軍保衛烏克蘭的領土完整，免受入侵者侵害；第二，保護平民；最後，推動重建。」他也重申西班牙支持使用歐洲凍結的俄羅斯資產來重建烏克蘭。

澤倫斯基此行稍早訪問專精雷達與反無人機公司Indra位在馬德里的總部，以及其他防衛公司，同行者包含西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）。

西班牙官方是Indra其中一個股東。

澤倫斯基這次的歐洲行，正逢俄國大大增加使用無人機與飛彈攻擊烏克蘭。他訪問馬德里之前，已經去完希臘與法國，並在法國簽署意向書，計劃未來10年購買最多100架法國飆風戰機（Rafale）。

接下來，澤倫斯基將造訪土耳其，並預期與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）會面。雙方可能討論對俄重啟協商可能的和平協議。