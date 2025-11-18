俄無人機襲擊第聶伯羅 烏克蘭2新聞媒體所在大樓受損

烏克蘭公共廣播電視台Suspilne今天凌晨表示，俄羅斯無人機夜襲第聶伯羅市，造成該公司及烏克蘭電台（UkrainianRadio）當地編輯部所在的大樓受損。

目前俄羅斯方面尚未就這起攻擊事件發表評論。

綜合路透社及烏克蘭通訊社RBC-Ukraine報導，第聶伯羅（Dnipro）是烏克蘭中東部的工業城市，在俄羅斯全面入侵烏克蘭將近4年的戰爭中，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）以及其周邊區域屢遭俄羅斯飛彈和無人機襲擊，造成平民傷亡，房屋、工業設施和基礎設施遭到破壞。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州的代理州長海瓦年科（Vladyslav Haivanenko）在Telegram通訊軟體上表示，俄羅斯無人機昨天晚間襲擊該地區，引發多起火災，造成2人受傷，並損壞了公寓大樓和城市基礎設施。

Suspilne電視台也在Telegram上發文說，大樓發生火災，門窗被震碎，樓板和屋頂受損，還好事發時沒有人員在大樓內。

Suspilne電視台貼出一張照片，照片顯示一棟建築物的混凝土樓板被撕開一個巨大的洞，鋼筋外露，電線垂落，下方天花板塌陷。

Suspilne是烏克蘭全國性的公共廣播公司，透過遍布全國的區域分支機構經營電視、廣播和網路新聞服務。