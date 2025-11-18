快訊

芬普尼蛋延燒…彰檢二度傳訊文雅負責人 訊後40萬元交保

Cloudflare異常影響普發現金網站 數發部：正釐清問題、緊急應處措施

又有黑天鵝？ 台指期夜盤上半場「強震」 高低逾250點

俄無人機襲擊第聶伯羅 烏克蘭2新聞媒體所在大樓受損

中央社／ 第聶伯羅18日綜合外電報導

烏克蘭公共廣播電視台Suspilne今天凌晨表示，俄羅斯無人機夜襲第聶伯羅市，造成該公司及烏克蘭電台（UkrainianRadio）當地編輯部所在的大樓受損。

目前俄羅斯方面尚未就這起攻擊事件發表評論。

綜合路透社及烏克蘭通訊社RBC-Ukraine報導，第聶伯羅（Dnipro）是烏克蘭中東部的工業城市，在俄羅斯全面入侵烏克蘭將近4年的戰爭中，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）以及其周邊區域屢遭俄羅斯飛彈和無人機襲擊，造成平民傷亡，房屋、工業設施和基礎設施遭到破壞。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州的代理州長海瓦年科（Vladyslav Haivanenko）在Telegram通訊軟體上表示，俄羅斯無人機昨天晚間襲擊該地區，引發多起火災，造成2人受傷，並損壞了公寓大樓和城市基礎設施。

Suspilne電視台也在Telegram上發文說，大樓發生火災，門窗被震碎，樓板和屋頂受損，還好事發時沒有人員在大樓內。

Suspilne電視台貼出一張照片，照片顯示一棟建築物的混凝土樓板被撕開一個巨大的洞，鋼筋外露，電線垂落，下方天花板塌陷。

Suspilne是烏克蘭全國性的公共廣播公司，透過遍布全國的區域分支機構經營電視、廣播和網路新聞服務。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

土耳其油輪敖德薩遇襲 恐衝擊美液化天然氣輸烏

與俄做生意的國家 美擬立法授權總統課稅最高500% 切斷普亭金援

法國將具體援烏 贈烏克蘭百架戰機

疑中國無人機靠近與那國島台灣間空域 日戰機緊急升空

相關新聞

法國將具體援烏 贈烏克蘭百架戰機

法國罕見給出具體援助承諾，將在10年內給1百台F4戰機！烏克蘭總統澤倫斯基18日在巴黎附近的空軍基地與法國…

美參院共和黨人推法案制裁俄國貿易夥伴 川普表態支持

美國聯邦參議院共和黨人正推動制裁俄羅斯貿易夥伴的法案，特別針對俄國能源主要消費國，例如中國與印度。美國總統川普今天表態支...

澤倫斯基與馬克宏簽署意向書 擬購100架法國飆風戰機

烏克蘭總統澤倫斯基今天與法國總統馬克宏簽署意向書，計畫購買100架法國飆風戰機（Rafale），強化對抗俄羅斯入侵的能力

俄襲擊烏克蘭敖德薩港口及能源設施 近4萬戶停電

烏克蘭緊急救援部門今天表示，俄羅斯對烏克蘭南部敖德薩（Odesa）地區發動襲擊，引發港口和能源基礎設施大火，有近4萬戶停...

俄飛彈夜襲烏東城市巴拉克利亞 3死10傷

烏克蘭哈爾科夫州州長希內胡柏夫今天表示，俄羅斯對烏東城市巴拉克利亞發動飛彈攻擊，造成3人喪命、10人受傷，傷者包括3名青...

俄烏戰爭何時停火？ 芬蘭總統預測最快「這個時間」

美聯社16日報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）15日在首都赫爾辛基北部1座軍事基地接受專訪時表示，俄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。