澤倫斯基將訪土耳其推動和談及換俘 俄羅斯不參加

烏克蘭總統澤倫斯基宣布明天將訪問土耳其，目的是為俄烏戰爭和談注入新的活力，以及恢復與俄羅斯交換戰俘。但俄方稱不會為了澤倫斯基訪問土耳其而派員前往當地。

法新社報導，今年稍早，俄烏雙方在土耳其大城伊斯坦堡舉行了3輪直接談判，但未能取得突破，終戰談判停滯不前。

俄方不但拒絕停火，反而加緊前線攻勢，同時持續轟炸烏克蘭城市。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在社群媒體上表示：「我們正準備為談判注入新的活力，並已研擬解決方案，將向我們的夥伴提出。」他並未透露打算與哪些人會面。

澤倫斯基補充道：「我們也在努力恢復交換戰俘，讓我們的戰俘回家。」

俄烏雙方代表今年5月至7月間在伊斯坦堡會談，而會談的實質成果只有交換戰俘及送回陣亡士兵的遺體。

雙方最近一次交換戰俘是在10月初，當時俄烏兩國各換回185名戰俘。

不過，俄羅斯政府表示，明天不會派官員前往土耳其。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴包括法新社在內的媒體記者：「不，明天不會有俄羅斯代表在土耳其。」

一名烏克蘭高官今天告訴法新社，澤倫斯基明天將在安卡拉會見土耳其總統厄多安（Erdogan，或譯艾爾段），而澤倫斯基在安卡拉的主要目標，是恢復美方對於結束俄羅斯侵略的關注。

烏方官員還透露，預料美國特使魏科夫（SteveWitkoff）會在土耳其加入與澤倫斯基的會談。