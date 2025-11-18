歐盟官員：歐難擋俄無人機 須整合烏實戰經驗

歐盟執行委員會國防執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）今天表示，歐洲尚未有效準備好因應俄羅斯無人機攻擊，必須整合烏克蘭的「實戰經驗」，以加強自身的防護能力。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）戰機9月於波蘭上空擊落俄國無人機後，由27國組成的歐洲聯盟正努力加強無人機防禦。

庫比柳斯在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）發表演說時說：「為什麼我們花了兩年多的時間，直到俄羅斯以無人機挑釁波蘭、波羅的海國家和羅馬尼亞後，才意識到我們還沒有準備好，無法以具成本效益的方法偵測並摧毀俄羅斯無人機？」

他說：「俄羅斯人正在學習，而我們呢？」

波蘭事件過後，北約已向東翼增派兵力，同時部署更多無人機防禦系統。

歐盟也表示希望建立一套反無人機防禦體系，但細節仍未定案，任何方案都可能需要數年才能落實。

庫比柳斯強調，歐洲各國在努力迎頭趕上的同時，必須尋求納入烏克蘭及其規模約80萬、歷經戰爭考驗的部隊，作為整體防禦的關鍵角色。

庫比柳斯說：「如果不這麼做，我們將犯下歷史性錯誤，除了削弱我們自身，也讓烏克蘭更弱。」

歐盟加緊強化防禦之際，歐洲各大情報機構警告，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）恐於烏克蘭戰爭結束之後幾年攻擊北約。