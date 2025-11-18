歐盟官員：歐難擋俄無人機 須整合烏實戰經驗

快訊

中央社／ 布魯塞爾17日綜合外電報導

歐盟執行委員會國防執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）今天表示，歐洲尚未有效準備好因應俄羅斯無人機攻擊，必須整合烏克蘭的「實戰經驗」，以加強自身的防護能力。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）戰機9月於波蘭上空擊落俄國無人機後，由27國組成的歐洲聯盟正努力加強無人機防禦。

庫比柳斯在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）發表演說時說：「為什麼我們花了兩年多的時間，直到俄羅斯以無人機挑釁波蘭、波羅的海國家和羅馬尼亞後，才意識到我們還沒有準備好，無法以具成本效益的方法偵測並摧毀俄羅斯無人機？」

他說：「俄羅斯人正在學習，而我們呢？」

波蘭事件過後，北約已向東翼增派兵力，同時部署更多無人機防禦系統。

歐盟也表示希望建立一套反無人機防禦體系，但細節仍未定案，任何方案都可能需要數年才能落實。

庫比柳斯強調，歐洲各國在努力迎頭趕上的同時，必須尋求納入烏克蘭及其規模約80萬、歷經戰爭考驗的部隊，作為整體防禦的關鍵角色。

庫比柳斯說：「如果不這麼做，我們將犯下歷史性錯誤，除了削弱我們自身，也讓烏克蘭更弱。」

歐盟加緊強化防禦之際，歐洲各大情報機構警告，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）恐於烏克蘭戰爭結束之後幾年攻擊北約。

相關新聞

法國將具體援烏 贈烏克蘭百架戰機

法國罕見給出具體援助承諾，將在10年內給1百台F4戰機！烏克蘭總統澤倫斯基18日在巴黎附近的空軍基地與法國…

美參院共和黨人推法案制裁俄國貿易夥伴 川普表態支持

美國聯邦參議院共和黨人正推動制裁俄羅斯貿易夥伴的法案，特別針對俄國能源主要消費國，例如中國與印度。美國總統川普今天表態支...

澤倫斯基與馬克宏簽署意向書 擬購100架法國飆風戰機

烏克蘭總統澤倫斯基今天與法國總統馬克宏簽署意向書，計畫購買100架法國飆風戰機（Rafale），強化對抗俄羅斯入侵的能力

俄襲擊烏克蘭敖德薩港口及能源設施 近4萬戶停電

烏克蘭緊急救援部門今天表示，俄羅斯對烏克蘭南部敖德薩（Odesa）地區發動襲擊，引發港口和能源基礎設施大火，有近4萬戶停...

俄飛彈夜襲烏東城市巴拉克利亞 3死10傷

烏克蘭哈爾科夫州州長希內胡柏夫今天表示，俄羅斯對烏東城市巴拉克利亞發動飛彈攻擊，造成3人喪命、10人受傷，傷者包括3名青...

俄烏戰爭何時停火？ 芬蘭總統預測最快「這個時間」

美聯社16日報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）15日在首都赫爾辛基北部1座軍事基地接受專訪時表示，俄...

